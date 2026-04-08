Neuquino asaltó a un adolescente en Cipolletti y le impusieron un particular castigo

Junto a otros jóvenes el ladrón amedrentó a la víctima en los puentes carreteros y le robó un teléfono y prendas de vestir. Admitió su culpa y lo condenaron. La sanción.

Los ladrones después de robarle al adolescentes escaparon en bicicleta hacia Neuquén por los puentes carreteros.

Un joven ladrón oriundo de Neuquén fue condenado a tres años de prisión en suspenso, que le permite seguir libre , por un robo en los puentes carreteros interprovinciales. En una audiencia realizada este miércoles en la Cuarta Circunscripción Judicial, el imputado admitió su culpa para aliviar el castigo por el delito de " robo en poblado y en banda ".

Según la fiscal del caso, el hecho ocurrió el lunes 22 de diciembre de 2025 alrededor de las 20 en inmediaciones de la sede de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén.

En esa zona, el imputado junto a otras personas , poniendo en marcha un plan, abordaron a un adolescente y, previo ejercer violencia amedrentándolo, lograron apoderarse ilegítimamente de un teléfono celular marca iPhone, una campera marca Adidas y una gorra con inscripción de Los Ángeles Lakers.

Rotonda 22 y 151

Tras consumar el delito, huyeron del lugar, pero fueron detenidos a pocos metros en un operativo cerrojo realizado por la Policía.

La pena impuesta fue de tres años de prisión en suspenso debido a que no cuenta con antecedentes penales computables, sumado al pago de las costas del proceso y el cumplimiento de las pautas de conducta, entre ellas una prohibición absoluta de ingreso y de deambulación en la ciudad de Cipolletti. No podrá cruzar los puentes hasta cumplir la condena.

Le aclararon que en caso de incumplimiento de la orden judicial, cabe la posibilidad de revocar la condicionalidad de la pena y la deberá cumplir tras las rejas.

Cómo fue el robo

Esa tarde del 22 de diciembre, cuando la luz solar extendía el día, el joven caminaba por la calle Pacheco y la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151 con dirección a Neuquén, cuando fue abordado por el grupo de seis ladrones que se movilizaban en bicicletas.

Desde la Policía se informó que los desconocidos le ofrecieron acercarlo hasta el puente carretero y que por temor el joven accedió a subir a una de ellas.

Sin embargo, al llegar a la altura de la Agencia Nacional fue obligado a descender y lo amenazaron con un arma blanca de fabricación casera, tras lo cual le robaron el celular de alta gama, una campera y una gorra.

Detenidos robo adolescente puentes Dos de los detenidos por la policía tras el robo al adolescente. Uno de ellos aceptó su culpa y fue condenado. La pena incluye la prohibición de ingreso a Cipolletti. Policía Río Negro

De inmediato, personal del Cuerpo de Seguridad Vial inició un operativo de búsqueda junto al damnificado, recorriendo el sector del puente carretero Cipolletti–Neuquén. Tras pasar el puesto caminero de la provincia de Neuquén e ingresar por calle Alderete al norte, los efectivos observaron a un grupo de jóvenes que circulaban en bicicleta, quienes fueron reconocidos por la víctima.

Pero al intentar interceptarlos, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron aprehendidos a pocos metros, logrando la demora de tres personas de 13, 17 y 20 años. Los jóvenes fueron trasladados a la unidad policial y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes para los menores.

Mientras que el mayor de edad quedó alojado en la Comisaría Cuarta, imputado por el delito de "robo agravado en poblado y en banda". Fue el que recientemente aceptó su culpa y fue condenado.

En aquella oportunidad también se procedió al secuestro de tres bicicletas, una mochila, una campera, una gorra y una pinza de corte, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.