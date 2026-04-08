Escribió una reseña en Google a un comercio de Cipolletti y terminó denunciada

Una mujer publicó un duro escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti tras un incidente vial y el conflicto escaló a una denuncia penal por calumnias y la intervención de la Justicia.

Una reseña en el perfil comercial de Google, derivó en una denuncia penal en Cipolletti. (Foto: ilsutración)

Un conflicto que comenzó con un incidente vial en Cipolletti derivó en un proceso penal que puso en discusión los límites de las opiniones en internet y el impacto de las reseñas digitales en la reputación comercial. El caso tuvo como protagonista a una mujer que publicó un duro escrache en Google contra un comerciante local, lo que motivó una querella por presuntas calumnias e injurias.

Según se desprende de la causa, el origen del conflicto fue un episodio de tránsito en el que ambas partes estuvieron involucradas . De acuerdo con la versión del comerciante, las consecuencias del hecho se encontraban siendo tramitadas por las compañías de seguro correspondientes, sin que existiera hasta ese momento un vínculo comercial entre los involucrados.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando la mujer decidió realizar un reclamo por fuera de los canales formales. Siempre según la presentación judicial, habría advertido que, en caso de no obtener una respuesta favorable, recurriría a exponer públicamente al comerciante. Ante la negativa, la advertencia se concretó con la publicación de una reseña en Google .

Google (1) La reseña afectaba la reputación del comerciante al tratarse de un hecho falso. (Foto: ilustración) Canva

El comentario fue cargado en la ficha comercial del negocio, un espacio clave para la visibilidad de cualquier emprendimiento. Allí, la mujer volcó una serie de expresiones altamente críticas: “Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo. No consuman. Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente”.

El impacto en la reputación y la denuncia penal

Para el comerciante, esas afirmaciones no solo eran falsas, sino que además implicaban un daño concreto. Sostuvo que la autora de la reseña nunca fue clienta del local y que la publicación incluía la atribución de un delito, lo que excede el marco de una opinión y se encuadra en figuras penales como las calumnias e injurias.

En ese sentido, remarcó que el escrache afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. Las reseñas en plataformas digitales como Google se han convertido en un factor determinante para la elección de los consumidores, por lo que un comentario negativo puede tener consecuencias económicas directas.

A partir de estos hechos, decidió impulsar una querella penal. El caso avanzó en la Justicia bajo la figura de delitos de acción privada, es decir, aquellos en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de la persona damnificada.

Cámara laboral Cipolletti 2 La Justicia avanzó en que las partes presenten un acuerdo conjunto para poner fin al conflicto.

Intentos de acuerdo y resolución del conflicto

Durante el trámite judicial se desarrollaron audiencias orientadas a acercar posiciones. En una primera instancia no se logró un entendimiento, pero con el correr de las semanas ambas partes retomaron el diálogo.

Finalmente, presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google por parte de la mujer y una disculpa en términos conciliatorios. Además, se dejó constancia expresa de que no existió relación comercial entre los involucrados, uno de los puntos centrales del conflicto.

Por su parte, el comerciante decidió renunciar a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados, lo que permitió avanzar hacia el cierre del caso.

El juez interviniente valoró que se trataba de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad del querellante. También consideró relevante la retractación, prevista en la normativa penal como un mecanismo válido para reparar el daño en este tipo de situaciones.

Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.