En Las Perlas, retoman contactos con legisladores por la municipalización de la comunidad

Vecinos de Las Perlas renovaron el reclamo de municipalización de su comunidad, para lo que iniciaron conversaciones con legisladores provinciales.

Hace años que el reclamo de autonomía y municipalización de Las Perlas viene resonando. Sin embargo, todavía no ha tenido respuesta. Nuevas conversaciones con legisladores buscan reactualizar el planteo, en procura de concretarlo como objetivo.

Vecinos de Balsa Las Perlas han relanzado contactos con legisladores provinciales de distintos bloques del Parlamento rionegrino a los fines de volver a impulsar el proyecto de municipalización o, al menos, de recuperación de la categoría de Comisión de Fomento que tuvo la comunidad en la década de los '80 del siglo pasado.

Los perlenses están decididos a hacer valer sus derechos ciudadanos y con ese objetivo, se reúnen los días sábados, a las 18, en el espacio verde ubicado detrás de las instalaciones de la Subcomisaría 82.

Entre los problemas que resultan más recurrentes, figura el del suministro de agua , ya que a lo largo del verano no logró la estabilización plena del servicio , con semanas sin inconvenientes, pero a las que han seguido días de escasez total o parcial.

TOMA PACIFICA SECTOR B LAS PERLAS La comunidad de Las Perlas no deja de crecer. A través de nuevos asentamientos y por la ampliación de los loteos en algunos barrios, la población se sigue expandiendo. Con más de 20.000 habitantes, la municipalización es el camino para salir del atraso y la precariedad.

Las dificultades e inconsistencias afectan, en particular, al barrio Costa Esperanza, el más grande de Las Perlas, puesto que cuenta con más de 1.200 lotes habitados.

Del mismo modo, están permanentemente complicados los barrios NyC y Río Sol, cuyos pobladores son abastecidos de agua a través de camiones cisternas que envía el Municipio un par de día a la semana a cada uno de los hogares de ambos sectores.

Sin embargo, la amplitud y variedad de inconvenientes que enfrentan los habitantes de la comunidad exceden con mucho el problema del agua. Sin dudas, el drama de la disponibilidad del agua resulta el más apremiante, partiendo del hecho de que no se cuenta con una planta potabilizadora y lo que llega a las viviendas es agua cruda captada del río o de perforaciones y bombeos.

La gente del NyC y Río Sol, por irónico que suene, es la única que recibe agua potable, porque los camiones cisternas cargan el líquido en la vecina ciudad de Neuquén, en surtidores del EPAS.

Unidad y lucha por Las Perlas

Juan Celedón, uno de los vecinos que nunca dejó la lucha por mejoras en los servicios básicos y la calidad de vida en Las Perlas, manifestó que, junto con otros pobladores, están decididos a mantener la unidad que han conseguido como consecuencia, en especial, de las lucha por el agua que se han venido intensificando en los últimos años.

Producto de este consenso ciudadano, generado y consolidado, son las habituales reuniones de los sábados y también los canales de comunicación abiertos en las redes sociales.

Celedón expresó, así, que desde hace un tiempo se han vuelto a reactivar las discusiones sobre la necesidad de conquistar la municipalización de Las Perlas y se han iniciado contactos con legisladores de distintas fuerzas políticas para que sean concientes de la necesidad que existe de que se materialice el planteo, que desvincularía a la comunidad de la jurisdicción municipal de Cipolletti.

Evalúan viajar a Viedma

También evalúan la posibilidad de organizar una delegación para viajar a Viedma a los fines de profundizar las conversaciones con los parlamentarios y que la difícil realidad perlense se incorpore a la agenda de prioridades de la Legislatura de Río Negro.

"Nosotros, los perlenses, somos gente de trabajo. Somos trabajadores y no disponemos de los medios ni del tiempo como para insistir en nuestros reclamos con el seguimiento y la inmediatez que quisiéramos. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los legisladores y funcionarios provinciales escuchen y respondan nuestros reclamos", enfatizó.

Y es que la situación en Las Perlas no da para más. Con más de 20.000 habitantes, la comunidad es considerada un barrio o distrito vecinal de Cipolletti. Pero con esa población es el pueblo más grande, y con mucho, de la Margen Sur y de la Línea Sur provincial, sobrepasando en tamaño a ciudades como Ingeniero Jacobacci, que ronda las 8.000 personas, o Valcheta, que no pasa de 4.000, o Dina Huapi, que tiene unas 6.000.

Casi tan grande como San Antonio Oeste

Incluso, tiene más población que Sierra Grande, que ronda los 9.000 habitantes, y se acerca a la magnitud de San Antonio Oeste, que está cerca de los 27.000 pobladores, de los cuales cerca de 7.000 pertenecen a Las Grutas, el balneario atlántico que, como Las Perlas, aspira a convertirse en un municipio aparte.

Las Perlas supera en habitantes incluso a Fernández Oro y Río Colorado, que oscilan en los 17.000, y que Choele Choel, que anda en torno a los 14.000.

Celedón indicó que, por sus actuales proporciones y el crecimiento continuo que experimenta, la comunidad perlense debería constituirse, en el futuro, en cabecera del departamento de El Cuy, ya que la localidad del mismo nombre y hoy capital departamental apenas cuenta con unos 600 habitantes.

Fue una Comisión de Fomento

En 1986, Las Perlas se convirtió en Comisión de Fomento por decisión del entonces gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. Sin embargo, esta forma de autonomía institucional le duró poco, puesto que, al año siguiente, en 1987, la Legislatura provincial determinó el ejido de Cipolletti en la Margen Sur, en el que quedó incluido el vecindario perlense.

De acuerdo con Celedón, la situación jurisdiccional de su pueblo no podrá extenderse por mucho tiempo más. Al Municipio cipoleño le cuesta mucho proveer los limitados, exiguos y en gran medida precarios servicios que brinda a la población. El atraso y las limitaciones de Las Perlas contrastan, por otra parte, con el continuo progreso que se observa a nivel de infraestructura en Valentina Sur, el barrio de Neuquén ubicado al otro lado del río Limay.

Cordón cuneta y pavimento del lado neuquino

Prueba de ello, es la actual construcción de cordón cuneta en el acceso neuquino al puente Lembeye, vínculo de Las Perlas con la vecina capital, obra que precederá a la pavimentación completa del acceso. Del lado neuquino, ya se ha pavimentado, además, la mayor parte de la calle Futaleufú, que se extiende hasta aquel puente.

"Debemos volver a ser una Comisión de Fomento o convertirnos en un Municipio de la categoría que corresponda. Quienes vivimos en Las Perlas nos sentimos perlenses y estamos en condiciones de asumir los destinos de nuestra comunidad. No podemos seguir dependiendo de Cipolletti. Los legisladores y la dirigencia política deben comprender esto", afirmó.

Y dijo: "El verano avanza y entra en su parte final. Dentro de poco, el problema del agua no tendrá, quizá, la magnitud que alcanza en los días de más calor. Sin embargo, en el otoño y el invierno se sentirá el problema de la carencia de gas de red, ya que no existe este servicio en Las Perlas. Como todos los años, para calefaccionarse habrá que gastar mucho en leña, garrafas o por el uso de estufas eléctricas. En todas las estaciones, en Las Perlas falta algo y se sufre. Siempre".