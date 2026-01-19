Habló el piloto del avión que cayó tras despegar del aeródromo de San Antonio

Un empresario santafesino que había visitado Las Grutas contó en primera persona como ocurrió el accidente. Anticipó que seguirá volando con otro avión.

El avión despegó del aeródromo de San Antonio y cayó a pocos kilómetros en una zona de campo.

La mañana del último domingo 4 de enero un avión privado cayó a tierra a poco de despegar del aeródromo Antoine de Saint-Exupéry, ubicado entre San Antonio Oeste y Las Grutas. Milagrosamente sus tres ocupantes lograron sobrevivir y sufrieron lesiones de las que van recuperándose, aunque la traumática experiencia les quedará marcada de por vida.

La nave, monohélice North American NA-145 Navion, matrícula LV-YYL, se precipitó a tierra en un sector de campo ubicado a unos 3 kilómetros de la rotonda donde confluyen las rutas 2, 3 y 251, en el acceso a la localidad.

Recientemente su piloto y propietario, Joaquín Martins de 65 años, un conocido empresario de la zona de Arroyo Seco, Santa Fe, hacia donde se dirigía el vuelo, contó como ocurrió el suceso y como se encuentran los tres tripulantes en un video que hizo público y que publicó NoticiasNet, de Viedma.

Martins viajaba junto a su esposa Luisa Schonfield de 61 y Gustavo Coria, el copiloto. Este último fue quien caminó hasta la estación de servicios del cruce de rutas y pidió ayuda. De inmediato se puso en marcha un operativo para asistir a los accidentados, con la participación de personal hospitalario, policías y bomberos.

Los tres recibieron atención médica en establecimientos de la región y luego fueron derivados.

Habló el piloto del avión que cayó al despegar de San Antonio Oeste.

Por el hecho se inició una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal y también intervino por protocolo la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación con el objetivo de determinar las causas de lo ocurrido. Personal del Gabinete de Criminalística de la Policía provincial realizó trabajos periciales en el sitio del incidente, donde el avión había quedado con el fuselaje y las alas deterioradas entre la maleza agreste típica de la Patagonia. Un trascendido indicó que la pesquisa arrojó que no hubo indicios de delito y que se había producido una falla mecánica. Él mismo lo explica en la filmación.

La notica causó una gran conmoción no solo en la región sino también en la zona de Arroyo Seco, donde Martins es muy conocido por su actividad empresarial. Trascendió que había llegado a Las Grutas a visitar familiares, y que al regresar a su ciudad sufrieron el percance que pudo haber sido fatal.

En el video que se filmó al aire libre asumió la responsabilidad del hecho y describió con notable tranquilidad como fue ese tremendo momento de emergencia. Anticipó que seguirá volando y que adquirirá otro aeroplano.