Cayó una avioneta cerca de San Antonio y sus tres ocupantes fueron hospitalizados

El incidente se produjo este domingo por la mañana. La nave partió del aeródromo local y se precipitó a pocos kilómetros. Viajaba una familia de Santa Fe.

La avioneta cayó a pocos kilómetros tras despegar del aeródromo de San Antonio. Sus tres ocupantes fueron hospitalizados y están fuera de peligro.

Una avioneta con tres ocupantes cayó durante la mañana de este domingo en cercanías de San Antonio Oeste (SAO) a poco de despegar del aeródromo Antoine Saint Exupery, ubicado camino a Las Grutas. Uno de los heridos caminó hasta encontrar ayuda.

Sus tres tripulantes, integrantes de una familia de la provincia de Santa Fe, sufrieron lesiones que, en principio, no serían de gravedad. Habían sido derivados al hospital Anibal Serra, de SAO.

La nave se precipitó a tierra en inmediaciones de la rotonda donde confluyen las rutas 2, 3 y 251, en el acceso a la localidad. Al lugar concurrió personal médico y de la Comisaría 10, además de Bomberos Voluntarios.

Trascendió que aguardaban a integrantes de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación con el objetivo de determinar las causas de lo ocurrido, las que se determinarán tras los trabajos periciales pertinentes. Aunque también intervendría la Fiscalía descentralizada de San Antonio Oeste, por lo que convocaron al Gabinete de Criminalística de la Policía provincial para que se sumen a las pericias.

Al parecer los accidentados habrían llegado a la región a visitar familiares, y partían de regreso cuando la nave habría tenido desperfectos técnicos que la hizo precipitar. De acuerdo a las imágenes que difundidas por medios de la región, el avión resultó con daños en las alas y su fuselaje.

Caminó kilómetros para pedir ayuda

Una versión indica que, tras la caída, uno de los ocupantes caminó hasta una de las estaciones de servicio que se encuentra en el cruce de rutas y pidió ayuda. Desde allí alertaron el hecho las autoridades policiales, por lo que se puso en marcha el operativo de asistencia.

Con el arribo del personal policial, profesionales médicos y bomberos fueron hasta el sitio de la caída, ubicado a unos tres kilómetros en dirección al oeste, en el interior de un campo agreste donde abunda la vegetación natural.

Y en efecto, tal como lo había indicado el accidentado se encontraron con la aeronave siniestrada y los otros dos ocupantes.

Medios de la localidad de Arroyo Seco, de donde serían oriundos los aviadores, indicaron que el piloto sería de apellido Martins, quien iba acompañado por su esposa y un hijo, quien fue quien pidió auxilio.

Se trata de un empresario muy conocido en esa región del país que entre otras actividades sería propietario de estaciones de servicio.