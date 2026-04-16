Operativo hojas en Cipolletti: los barrios donde pasa esta semana y el pedido clave a vecinos

El municipio activó un plan intensivo en varios barrios. Buscan evitar desagües tapados y piden no quemar hojas por el impacto ambiental.

Desde el municipio pusieron en marcha el plan de limpieza en distintos barrios de la ciudad. Foto: Gentileza.

El municipio puso en marcha un plan especial de limpieza de hojas en plena temporada otoñal. Esta semana, las cuadrillas trabajan en ocho barrios de la ciudad.

Según detallaron, los trabajos se realizarán en: Capellán, Hidronor, Flamingo, Manzana del Sol, 12 de Septiembre Parque, Las Viñas, Jorge Newbery y San Lorenzo.

El objetivo es mantener la ciudad en condiciones y evitar complicaciones típicas de esta época.

Por qué es clave la recolección

La acumulación de hojas no solo afecta la estética urbana: también puede generar obstrucciones en desagües pluviales y dificultar la circulación peatonal.

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Con este operativo, el municipio busca anticiparse a esos problemas y sostener el orden en los espacios públicos.

Cómo es el operativo

El trabajo se realiza todos los días con personal de la Secretaría de Servicios Públicos, apoyado por una máquina aspiradora y trituradora de gran capacidad.

El equipo cuenta con un motor de 18 hp, capacidad de 4 m³ y una manguera de 5 metros que permite abarcar amplias zonas en la vía pública.

El pedido clave a los vecinos

Desde el municipio insistieron en una recomendación central: no quemar hojas.

La práctica está prohibida por ordenanza debido a la contaminación del aire, el impacto en la salud y los daños ambientales que genera.

En cambio, se solicita: embolsarlas y dejarlas en los cestos o reutilizarlas para compostaje.

La colaboración vecinal es clave para que el operativo tenga impacto real en toda la ciudad.

Los trabajos comenzaron la semana pasada

El despliegue comenzó en sectores puntuales donde la acumulación es mayor. Informaron que los trabajos se desarrollaron en los siguientes barrios: Capellán, Hidronor, Flamingo y Manzanas del Sol.

Desde el Ejecutivo adelantaron que el operativo seguirá avanzando en distintos puntos, con foco en avenidas y zonas arboladas.