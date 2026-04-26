Vacunación al paso: el operativo que sorprendió en el puente y superó todas las expectativas
Aplicaron más de 700 dosis en una jornada inédita entre Río Negro y Neuquén. El sistema “Autovac” permitió vacunarse sin bajar del auto.
Una escena poco habitual se vivió en el puente carretero que conecta Río Negro y Neuquén, donde se montó un operativo sanitario que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.
En Cipolletti, y bajo la modalidad “Autovac ”, se instaló un dispositivo que permitió vacunar a conductores sin necesidad de descender de sus vehículos.
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Más de 700 dosis en pocas horas
El resultado fue contundente: se aplicaron más de 700 dosis y se atendió a más de 300 personas en una sola jornada.
Desde los ministerios de Salud destacaron que la respuesta superó las expectativas iniciales, marcando un alto nivel de participación de la comunidad.
Cómo funciona el sistema “Autovac”
La clave del operativo estuvo en su modalidad ágil. Los equipos de salud trabajaron directamente sobre la calzada, aplicando vacunas del calendario nacional y antigripal mientras los vehículos avanzaban, sin generar demoras significativas en el tránsito.
Esta estrategia permitió acercar el servicio a un punto de alto flujo diario.
Trabajo conjunto sin fronteras
El operativo fue posible gracias a la articulación entre los sistemas de salud de Río Negro y Neuquén, que unificaron criterios y registros para brindar atención coordinada.
La experiencia fue destacada como un ejemplo de cooperación regional para mejorar el acceso a la salud.
Una semana clave en toda la provincia
La jornada en el puente fue solo el inicio de una estrategia más amplia.
Durante toda la semana, hospitales y centros de salud de Río Negro intensifican las campañas en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud.
Vacunarse, una responsabilidad colectiva
Desde Salud remarcaron que estas acciones buscan derribar barreras de acceso y reforzar la prevención.
Las vacunas continúan siendo una de las herramientas más efectivas para evitar enfermedades y proteger a toda la comunidad.
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