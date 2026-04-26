Vacunación al paso: el operativo que sorprendió en el puente y superó todas las expectativas

Aplicaron más de 700 dosis en una jornada inédita entre Río Negro y Neuquén. El sistema “Autovac” permitió vacunarse sin bajar del auto.

Durante el operativo se aplicaron más de 700 dosis y se atendió a más de 300 personas. Foto: Gentileza.

Una escena poco habitual se vivió en el puente carretero que conecta Río Negro y Neuquén , donde se montó un operativo sanitario que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

En Cipolletti , y bajo la modalidad “ Autovac ”, se instaló un dispositivo que permitió vacunar a conductores sin necesidad de descender de sus vehículos.

El resultado fue contundente: se aplicaron más de 700 dosis y se atendió a más de 300 personas en una sola jornada.

Desde los ministerios de Salud destacaron que la respuesta superó las expectativas iniciales, marcando un alto nivel de participación de la comunidad.

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Cómo funciona el sistema “Autovac”

La clave del operativo estuvo en su modalidad ágil. Los equipos de salud trabajaron directamente sobre la calzada, aplicando vacunas del calendario nacional y antigripal mientras los vehículos avanzaban, sin generar demoras significativas en el tránsito.

Esta estrategia permitió acercar el servicio a un punto de alto flujo diario.

Trabajo conjunto sin fronteras

El operativo fue posible gracias a la articulación entre los sistemas de salud de Río Negro y Neuquén, que unificaron criterios y registros para brindar atención coordinada.

La experiencia fue destacada como un ejemplo de cooperación regional para mejorar el acceso a la salud.

Una semana clave en toda la provincia

La jornada en el puente fue solo el inicio de una estrategia más amplia.

Durante toda la semana, hospitales y centros de salud de Río Negro intensifican las campañas en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud.

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Vacunarse, una responsabilidad colectiva

Desde Salud remarcaron que estas acciones buscan derribar barreras de acceso y reforzar la prevención.

Las vacunas continúan siendo una de las herramientas más efectivas para evitar enfermedades y proteger a toda la comunidad.