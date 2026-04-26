Descubrieron profanación de bóvedas en el cementerio de Cipolletti

Hay bóvedas abandonadas por las familias que se convirtieron en blanco fácil para ladrones de bronce. El cementerio de Cipolletti no tiene vigilancia nocturna.

En el cementerio de Cipolletti hay bóvedas abandonadas y ladrones profanan los féretros.

Pocos días después del caso del hombre desnudo en los nichos, el cementerio municipal de Cipolletti vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Entre denuncias por robo de metales y profanación de tumbas , el estado de la necrópolis local refleja una mezcla de vandalismo continuo, abandono por parte de las familias y falta de seguridad .

La situación de algunas estructuras dentro del predio es crítica . Según testimonios de trabajadores del cementerio, existen bóvedas que permanecen abiertas no por días, sino por años , convirtiéndose en blancos fáciles para la delincuencia. La respuesta del Municipio , sin embargo, se ve limitada por cuestiones legales y de propiedad.

En los últimos días se confirmó la profanación de bóvedas y ataúdes, presuntamente con intenciones de robo de elementos de bronce. "Es una bóveda de muchísimos años que está abierta. Lo único que hemos podido hacer es cerrarla con un alambre en la puerta, pero está en esas condiciones hace mucho tiempo", aseguraron empleados de la necrópolis cipoleña.

Los trabajadores no pueden intervenir para cerrar la bóveda, puesto que pertenece a una familia cipoleña que ha abandonado su mantenimiento.

E.C.P CEMENTERIO (4).JPG El cementerio de Cipolletti no tiene guardia entre las 18 y las 8 del día siguiente. Estefania Petrella

El panorama dentro de los panteones sin atención es desolador. Se han reportado tapas de cajones corridas y movimientos de féretros que confirman el ingreso de intrusos. Según se estima, el objetivo es el robo de bronce y otros objetos de valor que las familias suelen dejar junto a sus seres queridos.

El vacío de seguridad: un cementerio "libre" por las noches

El principal reclamo de los trabajadores y vecinos que van habitualmente al cementerio radica en la franja horaria en la que el predio queda totalmente desprotegido. Actualmente, el personal de seguridad cumple funciones en un horario administrativo, dejando una "ventana" de absoluta soledad durante casi 14 horas diarias.

Horario de seguridad: De 8 a 18.

Sin custodia: Desde las 18 hasta la mañana del día siguiente.

"Los autores del vandalismo entran por las cosas de valor que tienen las bóvedas. Nosotros no manejamos las llaves de esos lugares por ser privados, y solo podemos atarlas con alambre", detallaron trabajadores del cementerio.

Mientras el bronce siga teniendo valor de reventa y el cementerio carezca de vigilancia nocturna, es esperable que continúen los robos y destrozos en las bóvedas, nichos y sepulturas.

Del vandalismo al surrealismo: el hombre desnudo entre los nichos

Las situaciones desagradables en el cementerio de Cipolletti no se limitan al horario en el que no hay vigilancia. Uno de los hechos más impactantes ocurrió recientemente, el viernes por la mañana, cuando un visitante, al dirigirse a los sectores de nichos, se topó con una escena perturbadora: un hombre completamente desnudo deambulando y ocultándose en las galerías del cementerio.

La mujer dio aviso inmediato al 109 y a trabajadores del cementerio. Lo empleados municipales salieron corriendo para detenerlo, mientras el hombre se vistió y se subió a una bicicleta para intentar escapar.

La Policía llegó a tiempo y el hombre, mayor de edad, fue detenido y trasladado a la sede de la Comisaría 24. La mujer que lo encontró radicó una denuncia por exhibiciones obscenas.