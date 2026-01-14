"Estamos saturados y al límite": Cipolletti retirará más de 600 restos del cementerio

El Municipio intimó a familiares de fallecidos a regularizar sepulturas vencidas. Advierten la falta de espacio y avanzarán con exhumaciones y cremaciones. Enterate el listado de los fallecidos.

La crisis del Cementerio Municipal de Cipolletti volvió a quedar expuesta esta semana tras una nueva medida adoptada por el Ejecutivo local, que apunta a liberar espacio ante una situación límite . Más de 600 restos humanos serán retirados de sepulturas, nichos y bóvedas que presentan arrendamientos vencidos y, en la mayoría de los casos, sin regularización por parte de los familiares responsables. De no mediar presentaciones en el plazo establecido, el destino final será la cremación o el depósito en el Osario General.

La decisión fue oficializada a través de edictos publicados este lunes y martes en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia del Cementerio dispuesta por la Resolución N° 1559/24. Allí, la Municipalidad de Cipolletti intimó a los responsables de las sepulturas alcanzadas a retirar los restos en un plazo de 15 días corridos desde la publicación , debido a la caducidad de los arrendamientos, tal como lo establece la Ordenanza de Fondo N° 096/06.

“El Municipio intima por este medio a los responsables de las sepulturas indicadas a que procedan a retirar los restos allí depositados, atento a la caducidad de los arrendamientos, bajo apercibimiento de proceder a su exhumación y depósito en el Osario General”, señala uno de los edictos. Una disposición similar rige para los nichos y bóvedas , aunque en esos casos se advierte que, ante el incumplimiento, se avanzará con el retiro, la cremación y el posterior depósito en el Cinerario General.

La medida alcanza a un total de 620 fallecidos cuyos restos permanecen en el cementerio local sin regularización vigente.

Se trata, en su mayoría, de sepulturas anteriores a 2015, muchas de ellas con más de dos décadas de antigüedad y sin que se hayan realizado los pagos correspondientes por parte de los familiares o responsables.

E.C.P CEMENTERIO (7).JPG Estefania Petrella

Una emergencia que se arrastra hace más de 10 años

La situación del cementerio no es nueva. En 2024, el Ejecutivo cipoleño declaró formalmente la emergencia del lugar tras detectar más de 3.000 contribuyentes con deudas vinculadas a sepulturas de familiares o seres queridos. En muchos casos, los restos llevan más de 20 años en el predio sin que se haya cumplido con las obligaciones establecidas por la normativa municipal.

Desde entonces, el municipio viene advirtiendo sobre la falta de espacio disponible y la imposibilidad de seguir incorporando nuevas sepulturas sin avanzar en un ordenamiento de las existentes. Sin embargo, el nivel de respuesta por parte de los vecinos ha sido mínimo.

“En cuanto a las regularizaciones, prácticamente nadie viene a hacerlo, son muy pocos, por eso el problema que tenemos”, explicó a LM Cipolletti el secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero. El funcionario fue contundente al describir el panorama actual: “Estamos saturados y al límite”.

E.C.P CEMENTERIO (3).JPG Estefania Petrella

¿Qué pasa después de la notificación?

La Ordenanza de Fondo N° 096/06 es clara respecto a los pasos que debe seguir el municipio una vez constatada la caducidad de los arrendamientos. En su artículo 11, establece que, si se conoce el domicilio de los responsables, se los debe notificar para que en un plazo de 15 días hábiles retiren los restos. En caso de no hacerlo, se publica un edicto por dos días (lo que está ocurriendo), otorgando un plazo adicional de 30 días para definir el destino final.

Si tampoco hay respuesta en esa instancia, los restos quedan a disposición del municipio, que puede disponer su depósito final en el Osario General, previa reducción en tierra o cremación. Este es el escenario que ahora comienza a materializarse con la publicación de los edictos y el vencimiento de los plazos.

cementerio cipolletti google maps

¿A dónde van los restos retirados?

El artículo 44 de la misma ordenanza establece que el Cementerio Municipal cuenta con un Osario General donde se depositan, sin posibilidad de retorno, todos los restos humanos reducidos que no tengan un destino especial o que no hayan sido reclamados dentro de los plazos establecidos. Allí llegan restos provenientes de bóvedas familiares, nichos municipales y sepulturas comunes.

La normativa también contempla la posibilidad de que restos humanos reducidos depositados en el osario puedan ser destinados, sin cargo, a estudios científicos, siempre que exista una solicitud formal de estudiantes universitarios, profesionales o instituciones que acrediten esa necesidad.

Según explicó Artero, la estrategia del municipio apunta principalmente a la cremación como forma de liberar espacio físico en el predio. “Estamos como siempre con poco espacio, por eso hacemos cremación. Lo que salió ahora es el anuncio que son aquellos del 2015 hacia atrás, que se van a levantar y se van a hacer cremaciones para hacer espacio”, detalló.

El detalle de los restos que serán exhumados