Cementerio, ferias y estacionamiento: los valores que pagarán los cipoleños en 2026

A días de iniciar 2026, los cipoleños ya conocen cuánto deberán pagar por los servicios municipales más utilizados. El detalle completo.

Quedó establecido en Boletín Oficial, los costos de servicios municipales para enero de 2026 con actualización por IPC desde febrero.

Con la publicación del Boletín Oficial Nº 639 , el Municipio de Cipolletti dejó definido el cuadro integral de tasas, derechos y permisos que estarán vigentes desde enero de 2026 , un esquema que impacta de lleno en el costo de vida de los vecinos, en la actividad comercial y en el uso cotidiano de los servicios municipales. La normativa, aprobada mediante la Ordenanza de Fondo Nº 567/25, fija valores de referencia para el primer mes del año y habilita al Ejecutivo a realizar actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de febrero.

Entre los puntos centrales se ratifica la aplicación de una tasa pura mínima de $10.000 para los inmuebles alcanzados por la Tasa “A” de servicios comunales urbanos. Este concepto incluye recolección de residuos, barrido, riego, alumbrado público y mantenimiento de calles. Desde el Municipio se argumentó que la medida busca cubrir el costo real de los servicios, frente a un escenario inflacionario que elevó los gastos operativos y generó desfasajes entre lo que se recauda y lo que cuesta prestar cada servicio.

El estacionamiento medido seguirá siendo uno de los servicios más utilizados en el centro de la ciudad. Desde enero de 2026, las tarifas quedarán fijadas en $450 la primera hora , $565 la segunda y $675 la tercera .

Para los vecinos frentistas que vivan dentro del área tarifada y no cuenten con garaje, se estableció un abono mensual de $18.200. En cambio, quienes tengan garaje podrán estacionar frente a su ingreso sin costo. También se fijan valores especiales para reservas de espacio: $22.800 por metro y por mes para hoteles y hospedajes, y $34.300 por metro y por mes para entidades bancarias destinadas al transporte de caudales.

Cementerio: el detalle completo de los costos

Uno de los capítulos más extensos del esquema tarifario es el correspondiente a los derechos de cementerio, que detalla valores según el tipo de sepultura y los servicios solicitados.

En bóvedas familiares, la concesión o renovación de tierra tendrá un costo de $256.300 por año y por metro cuadrado. La tumulación de ataúdes o urnas se fijó en $32.100, los traslados internos de restos en $33.100, y el derecho de construcción de una bóveda familiar de hasta 12 nichos en $128.200. La tasa anual de conservación e higiene será de $102.600, con la posibilidad de abonar $320.300 por cinco años.

E.C.P CEMENTERIO (5).JPG Se actualizan los valores y costos de servicios en el cementerio municipal. Estefania Petrella

Para las nicheras familiares, la concesión de tierra costará $179.400 por año y por metro cuadrado, mientras que la tumulación y los traslados internos mantienen valores similares a los de las bóvedas. La construcción de una nichera de hasta cuatro nichos costará $32.100. La tasa de conservación e higiene varía según la cantidad de niveles, desde $25.600 anuales para unidades de tres niveles hasta $76.800 para las de más de seis niveles, con opciones de pago por cinco años que llegan a $256.300.

En los nichos municipales, los arrendamientos para ataúdes oscilarán entre $32.100 y $70.400 por año, según la fila, y entre $128.200 y $230.700 si se contratan por cinco años. Para urnas, los valores van desde $11.800 anuales en la quinta fila hasta $31.800 en filas intermedias. A esto se suman tasas de conservación de $25.600 anuales y costos por cerramientos, que pueden superar los $350.000 en nichos antiguos.

Las sepulturas en tierra tendrán valores de $358.800 por cinco años para mayores y $115.300 por un año, mientras que para menores los montos serán de $281.800 por cinco años y $89.800 por un año. La tasa anual de conservación e higiene se fijó en $44.900, con exenciones para indigentes. En tanto, el pabellón transitorio tendrá un costo diario de $44.900 para ataúdes y $32.100 para urnas, cuando el depósito no sea imputable a la administración municipal.

Ramón, vendedor ambulante. Los vendedores ambulantes deben abonar una tasa especial para realizar su actividad en la ciudad. Archivo

Venta ambulante y uso del espacio público

El esquema tarifario también detalla los permisos para venta ambulante, ferias y eventos, un punto clave para emprendedores y trabajadores independientes. Para participar en ferias de emprendedores, los puestos con estructuras municipales —carpas, gazebos o estructuras metálicas— costarán $83.400 por tres días, mientras que quienes utilicen estructuras propias abonarán $55.100 por el mismo período.

En el patio de comidas, los food trucks sin expendio de alcohol deberán pagar $371.600 por tres días, y aquellos con expendio de alcohol $570.300. Todos los feriantes deberán contar con el correspondiente permiso de habilitación emitido por el área de Comercio, Industria y Bromatología.

Food trucks para el Aniversario de Cipolletti El verano es la temporada ideal para las ferias y food trucks, que también deben abonar un canon especial. Archivo

Otros servicios municipales

Entre otros servicios, se fijó el valor de acceso diario a la Pileta Municipal de la Isla Jordán en $2.000, con ingreso gratuito para menores de 18 años, jubilados y personas con discapacidad con un acompañante.

También se establecen tarifas para la descarga de residuos no peligrosos en el Centro de Disposición Final, con un costo de $25.600 por carga equivalente a 5 metros cúbicos, además de derechos vinculados a ocupación de espacios públicos y privados municipales.

Un año con ajustes mensuales

Con este cuadro, Cipolletti inicia 2026 con valores definidos para los principales servicios municipales. Sin embargo, la posibilidad de actualizaciones mensuales por IPC anticipa que los montos no permanecerán estáticos. Enero será apenas el punto de partida de un año en el que el costo de los servicios seguirá de cerca la evolución de la inflación y continuará impactando en el bolsillo de los cipoleños.