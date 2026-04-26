El tiempo en Cipolletti: días de sol, viento y madrugadas heladas

El viento estará presente al menos hasta el miércoles, con ráfagas de hasta 80 kilómetros. Este domingo hay alerta amarilla en gran parte de Río Negro.

En Cipolletti habrá viento en aumento hasta el miércoles.

Este domingo Cipolletti amaneció bajo un cielo despejado, pero los cipoleños deberán estar atentos a los cambios bruscos de temperaturas que se avecinan. Aunque el sol brinde una tregua durante el día, el pronóstico del tiempo anticipa bajas temperaturas y madrugadas heladas. En Río Negro hay alerta meteorológica por viento .

La jornada se presenta con una temperatura máxima de 13 °C y cielo despejado. Sin embargo, la calma es solo aparente; el viento sopla desde el sudoeste a 37 km/h, con ráfagas que alcanzan los 54 km/h.

Lo más notable ocurrirá al caer el sol. Para esta noche , se espera que el cielo se cubra parcialmente y la temperatura se desplome hasta los -4 °C , marcando una noche de heladas intensas en toda la zona del Alto Valle.

Alerta amarilla y ráfagas en aumento

La información oficial del Servicio Meteorológico Nacional destaca que rigen alertas por fenómenos meteorológicos que pueden afectar la vida cotidiana. Hay alerta amarilla en la mitad del territorio provincial, desde Choele Choel hasta la costa atlántica y Viedma.

En Cipolletti, no hay alerta, pero el viento será el protagonista no solo hoy, sino durante los próximos días:

Martes 28: Se espera el pico de inestabilidad con un cielo cubierto y ventoso. Las ráfagas podrían alcanzar los 82 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación y objetos sueltos. Miércoles 29: El viento persistirá con ráfagas de hasta 63 km/h y una máxima de 20 °C.

descarga

Pronóstico para el feriado

El lunes 27 comenzará con cielo mayormente cubierto y una máxima de 16 °C, manteniendo la tendencia de aire frío con una mínima de 2°C por la noche.

Para quienes ya planean el día del Trabajador (viernes 1 de mayo), el pronóstico extendido de la AIC anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 17 °C. No obstante, la noche del viernes volverá a ser gélida, con temperaturas que descenderán nuevamente a los -2 °C.