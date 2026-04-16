Las consultas que más se repiten en la Justicia de Río Negro: lo que revela un dato que preocupa
Casi 5 mil personas pidieron ayuda en 2025. Salud, derechos básicos y conflictos familiares lideran los reclamos en toda la provincia.
Detrás de cada trámite hay una necesidad urgente. Durante 2025, las Oficinas de Atención a las Personas del Poder Judicial de Río Negro recibieron 4.928 consultas.
El número no solo impacta por su volumen, sino por lo que deja al descubierto: qué problemas llevan a la gente a buscar respuestas en la Justicia.
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Los datos muestran un patrón claro. En primer lugar aparecen las garantías constitucionales con 1.211 consultas (24,57%). Se trata de presentaciones judiciales destinadas a resguardar derechos reconocidos por la Constitución, como los amparos, los mandamus y otras acciones urgentes que buscan una respuesta rápida frente a una vulneración de derechos. Mientras que en segundo lugar se ubican los temas de salud con 1.028 consultas (20,86%) y completa el top 3 las consultas vinculadas al fuero de Familia con el 17,37%, seguidas por consultas varias y por temas del fuero Civil.
En muchos casos, se trata de situaciones urgentes donde las personas buscan proteger derechos básicos a través de herramientas como amparos o medidas judiciales rápidas.
El mapa de las consultas
Sin embargo, informaron que la demanda no es igual en toda la provincia. La distribución por circunscripciones también muestra perfiles distintos:
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Viedma: predominan temas de familia
General Roca: distribución equilibrada
Bariloche: foco en derechos y salud
Cipolletti y Cinco Saltos: fuerte presencia de reclamos por salud y garantías constitucionales
Cada región refleja problemáticas propias, pero con un denominador común.
La puerta de entrada a la Justicia
Las Oficinas de Atención funcionan como el primer contacto para quienes no saben cómo iniciar un trámite o necesitan orientación.
Dependen del Superior Tribunal de Justicia y forman parte de una política clave: facilitar el acceso a la Justicia, especialmente en casos sensibles.
Lo que hay detrás de cada número
Más allá de las estadísticas, el dato central es otro: la mayoría de las consultas están vinculadas a derechos básicos, salud y conflictos familiares.
Un indicador que no solo muestra la demanda judicial, sino también las necesidades más urgentes de la sociedad.
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