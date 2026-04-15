Querido folclorista atraviesa grave problema de salud y pone en venta su vehículo para pagar la operación

Antonio Martínez cuenta a LM Cipolletti cómo reaccionó al enterarse de “algo que no esperaba” y qué síntomas tenía. Colecta para ayudarlo.

“De ánimo estoy bien, tranquilo, tratando de hacer algo para que no trabaje tanto la cabeza ”, admite el folclorista Antonio Martínez a LM Cipolletti , semanas después de que le diagnosticaran un tumor maligno en el riñón izquierdo.

Una de las voces más destacadas de la música regional atraviesa un momento delicado y necesita la solidaridad de los vecinos para poder costear los gastos de una operación que no puede postergarse.

“Me tienen que operar en 15 días y sale 5 millones de pesos. Puse en venta un vehículo , una Montana 2011 pero aún nada. Por eso me daba cosa molestar pero no nos quedó otra que recurrir a la colecta”, agrega en su charla con este medio. Su incondicional esposa Marina es testigo de la misma y solo lo abandona un rato para realizar los mandados, pues se pone la casa al hombro por esos días.

Una vez que la noticia tomó estado público, quien en 2003 ganó en la categoría “solista vocal masculino” en el pre - Jesús María cuenta que “no paré de recibir llamados así que muy agradecido”.

Antonio folclore

“Se contactó conmigo incluso gente de Cultura, también el intendente de Cipolletti está al tanto de la situación, de Oro se comunicó Víctor Síccolo para hacer una peña, de la Asociación del Folclorista también y tantos otros”, enumera con gratitud el hombre que supo ser figura convocante en los principales festivales de la zona.

Qué síntomas tenía y cómo reaccionó cuando se lo dijeron

“Es algo que no me esperaba. Surgió en un control. Primero fue una ecografía, luego tomografía computada, después resonancia. A la vez consulté a otros médicos y todos coincidieron en el diagnostico. Fue un golpe, un shock”, reconoce Antonio, que terminó de despegar artísticamente en la Fiesta del Puestero de Junín de los Andes, en 1998 y ya no paró más.

Dentro de todo rescata que “me siento bien, es algo que he agarrado a tiempo y no tendría que traer tantas complicaciones. Los médicos me dicen que, en caso de tener que extirpar, podré vivir con un riñón menos”, asegura sin perder la calma.

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Respecto a los síntomas previos, a las señales de la enfermedad al desatarse, revela: “sentía malestar, pinchazos… Nos llamó la atención que no tengo antecedentes familiares. Uno ya no sabe si puede venir por el lado del Covid que pasamos, las vacunas, esas cosas que te metieron en el cuerpo”, lamenta.

image El vehículo que vende Antonio. Tiene 145 mil km. Interesados llamar al 299-5863212.

Aguarda que la operación se realice “el mes que viene de ser posible” ya que tiene planes laborales a mediano plano. “Hay un proyecto para un viaje en septiembre en San Juan. Y quiero ir”, avisa Antonio Martínez, el querido folclorista que elige creer. Es que como entonaba Horacio Guaraní, "si se calla el cantor"...

Cómo ayudarlo

Aquellos interesados en colaborar con la colecta

Alias: 560Antonio.mp

Titular: Antonio Martínez

¡Fuerzas, maestro!