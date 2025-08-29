El ladrón que le robó a Chicho Serna tiene antecedentes y en 48 horas debe irse de Villa La Angostura

El hombre acusado del robo tenía antecedentes delictivos. Tendrá que presentar una vez por semana en una comisaría de Bariloche.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) el delincuente que robó al exfutbolista y consejero de Boca Juniors, Mauricio "Chicho" Serna , fue imputado. Como consecuencia de la acusación del delito que fue grabado, el fiscal del caso incluyó una inusual medida de coerción: en 48 horas debe abandonar Villa La Angostura y no podrá volver sin una autorización judicial.

La acusación tuvo lugar este jueves por la tarde durante una audiencia donde el asistente letrado Federico Gayós formuló cargos a R.L, un hombre al que le atribuyó haberle robado diversas pertenencias el día anterior, cuando el ex Boca cenaba en un restaurante de la localidad neuquina. Además, también le atribuyó al hombre identificado como R.L otro hecho cometido en julio pasado, cuando fue visto con ropa que había sido robada de una vivienda particular.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y el pedido de las medidas cautelares. Además de otorgarle 48 horas para irse y no volver por los dos meses que dure la investigación, también solicitó que se imponga la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría de Bariloche, ciudad en la que reside.

Así fue el robo al ex Boca Chicho Serna en Villa La Angostura

Cómo fue el robo al ex Boca, "Chicho" Serna y el antecedente en Villa La Angostura

El asistente letrado indicó que el robo al ex jugador de fútbol fue cometido el 27 de agosto último, entre las 18.30 y 19 y en la zona de las calles Las Mutisias y Las Fucsias. Allí estaba estacionado un Nissan V-Drive en el que se movilizaba Serna junto a su esposa.

De acuerdo a la teoría fiscal, el acusado tomó del interior un morral que contenía anteojos, un teléfono celular, guantes y pulseras, entre otros objetos tras romper la ventanilla trasera izquierda del auto.

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que el robo fue captado por una cámara y que el video comenzó a circular por grupos de WhatsApp, lo que permitió que la Policía identificara al autor, ya que tiene otras investigaciones en marcha que lo involucran.

El personal policial fue hacia la vivienda de R.L y lo demoró antes de que ingresara, con las pertenencias sustraídas del auto en su poder. Desde el MPF se dispuso la detención hasta ayer, cuando fue acusado por el delito de robo en calidad de autor.

Como se mencionó, durante la audiencia, también se le atribuyó que el 29 de julio de 2025, cerca de las 12:30, vestía un buzo, un pantalón y una mochila, que habían sido sustraídos de una casa particular cuatro días antes, aunque en ese hecho, R.L no participó.

Un día que caminaba por la calle con la ropa y la mochila robadas, tuvo la desgracia de que un efectivo de la Policía las reconoció. Resulta que tenía conocimiento de la denuncia del dueño de la casa de ropa donde fueron robadas. Por este hecho, R.L fue acusado de encubrimiento en calidad de autor.

Las pertenencias de Serna fueron restituidas tras el robo

Este jueves LMNeuquén informó cómo fue la maniobra delictiva que tuvo como víctima a Serna. Como consta en videos que circularon por redes sociales, el ladrón tenía una mochila y se acercó al auto estacionado. Con intención de disimular sus intenciones, se sentó en el cordón de la vereda. Después, fue directo a la ventanilla, rompió el vidrio y rápidamente se alejó caminando del lugar.

Sin embargo, no advirtió que estaba bajo observación de un comerciante de la cuadra, en calle Las Muticias y Las Fucsias, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes que acto seguido, avisó a la Comisaría 28 del hecho.

De acuerdo a la información de la Policía, el futbolista se encontraba comiendo con su esposa y un amigo en un restaurante céntrico de la localidad. Cuando salió del local tras haber sido advertido de que por error había estacionado en contramano, encontró a los efectivos alrededor del auto.

El comisario Marcos Oviedo detalló que entrevistaron a Serna que constató que le habían roto el vidrio de la ventanilla sustrayéndole bolsos que contenían efectos personales, entre ellos un teléfono celular Iphone, maquillajes, bijouterie, entre las cuales había cadenas de plata y oro.

A partir de las cámaras de seguridad del lugar, un aporte puntual de un vecino, y de la rápida actuación de las patrullas, los efectivos lograron identificar a un sospechoso. Se trataba de un conocido delincuente de la zona que acumulaba antecedentes similares. Poco después, fue localizado en un domicilio bajo supervisión policial y quedó demorado.

Finalmente, en horas de la noche, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, quien agradeció la rápida respuesta de la policía y lució sonriente en una fotografía institucional. Por su parte, la fiscalía de turno dispuso las diligencias de rigor y la notificación judicial al demorado, mientras continúa la investigación.