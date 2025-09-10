Delincuente apuntó con un arma a un policía durante una persecución

Cuatro ladrones intentaron robar en una vivienda, pero los descubrieron y se dieron a la fuga. Mientras la Policía los seguía, uno de ellos los apuntó con un arma.

Una banda de delincuentes intentó robar en una vivienda del oeste de Bariloche pero la alarma los puso en fuga. Cuando eran perseguidos, uno de ellos exhibió un arma y apuntó a la Policía . El vehículo de los delincuentes colisionó a un patrullero. Uno de los sujetos fue detenido.

Un delincuente fue detenido y otros tres lograron escapar tras un intento de robo en una vivienda del oeste y una persecución que finalizó en el barrio Virgen Misionera, a unos siete kilómetros del centro de la ciudad, donde los que escaparon descendieron del rodado y se ocultaron en una vivienda.

El operativo culminó en la intersección de Angelelli y Aimé Painé, frente a un establecimiento educativo de ese barrio popular.

El hecho comenzó antes, cuando los sospechosos intentaron robar elementos de una vivienda particular ubicada en la calle Pudú Sur, situada más al oeste, y huyeron cuando se activó la alarma.

Móviles policiales iniciaron una persecución, uno de los cuales fue impactado por la camioneta Ford Ranger en la que huían los sospechosos.

robo policia bariloche (1) La Policía logró apresar a uno de los cuatro ladrones.

Cuando los uniformados intentaron detener la marcha del vehículo, uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego con la que apuntó al personal policial.

La persecución finalizó en el populoso barrio Virgen Misionera, donde los delincuentes abandonaron el vehículo y casi todos continuaron la fuga a pie, excepto uno de ellos que fue atrapado y detenido.

Los que huyeron se ocultaron en una vivienda en construcción, la cual fue rodeada por el personal policial para evitar que continúen escapando.

La Policía de Río Negro solicitó autorización para requisar el vehículo e incluso también para allanar una vivienda, donde se cree que se ocultaron los delincuentes.

Le robaron la camioneta, pero la recuperó rápido

Un vecino de Bariloche relató a Radio 6 cómo fue el robo y la búsqueda de una camioneta que para él no tiene precio. Gerardo contó que le robaron la camioneta el martes a la madrugada, en el barrio Mutisias. Al descubrir el robo inició la búsqueda, con trabajo de detective, ya que pudo determinar el horario en el que actuaron los ladrones por la falta de huellas en su propiedad.

La víctima del robo se percató a primera hora de la mañana del martes, cuando Bariloche llevaba varias horas bajo una intensa nevada. Al darse cuenta de lo sucedido fue a la Policía caminando e hizo la denuncia.

El hombre la dejó estacionada a las 21 y a la 1 estaba durmiendo y estimó que el robo fue poco después de bajarse, antes de la nevada, dado que no había huellas de los ladrones frente a su casa.

Al regresar de hacer la denuncia su hijo ya había podido sacar el auto así que fueron a dar una vuelta hasta que encontraron la camioneta en El Vivero. A primera vista estimó que la camioneta no está dañada, le robaron algunos elementos de trabajo del interior, como cables y tornillos, dado que se desempeña como electricista.

Destacó que es una herramienta de trabajo y además "es de mi papá" por lo que considera que "es mi tesoro".