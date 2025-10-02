River y Racing, la final anticipada de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

Los dos mejores planteles del fútbol argentino se verán las caras este jueves en la última llave de cuartos de final.

En uno de los mejores partidos que puede ofrecer el fútbol sudamericano por estos años, Racing y River chocarán n este jueves en el marco de os cuartos de final de la Copa Argentina . El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Se podrá ver por TyC Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de semanas complicadas tras la eliminación en la Copa Libertadores, a manos de Palmeiras, y de perder de local contra Deportivo Riestra por el certamen doméstico. Mientras tanto, la formación de Gustavo Costas llega como semifinalista de América y luego del empate sin goles en el clásico frente a Independiente.

Hay varias dudas en las formaciones iniciales, al menos dos por lado. Una de ellas es la presencia o no de Marcos Rojo, habilitado solo para jugar Copa Argentina y Libertadores. Si no es de la partida, el titular será Nazareno Colombo. La otra duda en Racing es el roquense Facundo Mura o el uruguayo Martirena por derecha.

En River, la presencia de Maximiliano Salas contra su exequipo genera mucho morbo, ya que seguramente se recibido con silbidos e insultos por parte de la parcialidad de Avellaneda. Otro ex que podría ser titular es Juanfer Quintero, que salió campeón de la Sudamericana bajo el mando de Costas el año pasado.

El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

Probables formaciones de Racing y River

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 18

TV: TyC Sports

Mastrángelo.jpg

Antecedentes históricos

El cruce de este jueves entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina reavivó el debate sobre una de las "paternidades" menos conocidas del fútbol argentino. Aunque el "Millonario" domina ampliamente en el historial de liga, en los duelos de eliminación directa por Copas Nacionales, la "Academia" saca una ventaja que ilusiona a sus hinchas.

A partir de las 18:00, los dirigidos por Marcelo Gallardo se medirán ante los comandados por Gustavo Costas en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario por un lugar en semifinales, donde ya aguardan Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Según supo Noticias Argentinas, a lo largo de la historia se enfrentaron 15 veces en este tipo de certámenes, con seis victorias para Racing, cinco para River y cuatro empates. La "Academia" incluso se quedó con la única final que disputaron entre sí, en la Copa de Honor de 1917.

En tanto, por Copa Argentina se enfrentaron por primera y única vez en el marco de las semifinales de la primera edición de dicho torneo. Allí, el elenco de Avellaneda logró el pase a la final, instancia en la que cayó derrotado ante Boca por 2-1, el 8 de agosto de 2012.

Los mano a mano más recordados

Copa Argentina 2012: El antecedente más recordado por los hinchas de Racing. En semifinales, el equipo dirigido por Luis Zubeldía eliminó por penales al River de Matías Almeyda que estaba en la Primera B Nacional, con Sebastián Saja como gran figura.

Copa Británica 1945: En un partidazo de cuartos de final, la "Academia" se impuso por 3 a 2.

Copa Centenario 1993: En la segunda ronda, Racing volvió a ganar por 1 a 0.

El último antecedente, una goleada de River

A pesar de la ventaja de Racing en el historial general de copas, el último enfrentamiento fue una dolorosa goleada a favor de River. En la Supercopa Argentina de 2019 (disputada en 2021), el equipo de Marcelo Gallardo aplastó al de Juan Antonio Pizzi por 5 a 0 en Santiago del Estero, con goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz, Leonel Miranda (en contra) y Matías Suárez.

Copas Internacionales: paternidad de Racing

En el plano internacional, la "Academia" también saca ventaja en los mano a mano, aunque el historial general de partidos es más parejo.