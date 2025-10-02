Cipo inicia su camino en busca del segundo ascenso del Federal A: hora y cómo verlo

El Albinegro visitará al Club Atlético Kimberley de Mar del Plata en el comienzo de los playoffs del Federal A.

Cipo viaja a Mar del Plata en el inicio de los playoffs del Federal A.

Después de tres semanas sin partidos oficiales, Cipo volverá a la acción por el Federal A . Será este viernes, desde las 15:30, cuando visite al Club Atlético Kimberley en Mar del Plata, en el partido de ida del primer cruce de los playoffs por el segundo ascenso.

Los dirigidos por Daniel Cravero están en La Feliz desde las primeras horas del jueves y afrontarán el encuentro ante el Dragón ya sin el capitán Yair Marín, quien por "motivos personales" acordó con el club la recisión de su contrato.

Tanto desde lo futbolístico como en lo anímico, el desafío del partido de este viernes representa un desafío muy importante.

"Había cosas para corregir"

El Capataz tuvo dos semanas largas para trabajar y el miércoles por la noche viajó a Mar del Plata.

"Venimos laburando muy bien. Retocamos la parte física, sin dejar de lado lo técnico. Había cosas para corregir. Los últimos partidos se habían hecho cosas buenas pero nos falta en la parte final. Con muchas ganas de que llegue el partido y poder demostrar", dijo Yago Piro a LM en la previa al viaje.

ON - Futbol Cipolletti vs Kimberley (2) Omar Novoa

El albinegro no gana un partido desde el 3 de agosto, cuando venció a este mismo rival pero en La Visera por 3 a 1, en lo que fue su única victoria en la zona Campeonato.

"Es un partido difícil, es un partido de playoff. Creo que hay que ser inteligentes, de visitante cualquier resultado positivo de visitante nos va a servir para poder rematarlo de local. Acá no podés pensar más adelante, hay que ir partido a partido. Tenemos la tranquilidad de que tenemos un gran equipo", agregó el marcador central.

"Es importante volver a tomar confianza, a los inicios, a lo que nos dio confianza. Y bueno, iremos por eso", cerró Piro, quien muy probablemente comparta la zaga con Jeremías Langa.

Lo que se sabe de la formación

Cravero (foto) no dio el once, por lo cual se puede afirmar que hay más de medio equipo confirmado y el resto se sabrá a falta de una hora para el encuentro.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (19) Omar Novoa

Los titulares asegurados son Facundo Crespo, Piro, Langa, Lucas Mellado, Agustín Stancato, Gonzalo Lucero y Cristian Ibarra. Las cuatro dudas están en ambos laterales, el cuarto volante y el acompañante de Ibarra.

En ese contexto, los que pelean por un lugar son: Nicolás Trejo y Luis Cabezas (lateral derecho), Gustavo Mbombaj y Nehuén García (lateral izquierdo), Leandro Vella, Matías Páez y Andrés Almirón (volante ofensivo), Nicolás Parodi y Ricardo Dichiara (delantero).

La transmisión del partido estará a cargo de LU19 y Visión Fútbol a través de Youtube.

La terna arbitral está encabezada por el mendocino Jorge Etem, quien será acompañado por Uvab Araya y Antonella Pajón como asistentes.

Este viernes habrá otros dos partidos de ida en el comienzo de los playoffs por el segundo ascenso, ya que desde las 21 se enfrentarán Sarmiento de Resistencia y Atenas de Río Cuarto. Media hora más tarde, San Martín de Mendoza recibirá a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

El resto de los cruces comenzarán el domingo, incluyendo el de Sportivo Las Parejas y Deportivo Rincón, que se disputará en la ciudad santafesina.