El tiempo: un finde semana a pleno sol en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado y domingo con temperaturas elevadas y vientos moderados. Las ráfagas de viento bajarán durante el domingo.

Cipolletti tendrá un sábado caluroso con vientos leves que no afectarán la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que Cipolletti tendrá un fin de semana con temperaturas cálidas y vientos moderados del suroeste con ráfagas que llegarán a los 55 kilómetros por hora. Será una oportunidad para disfrutar al aire libre con tiempo estable que se mantendrá a lo largo del día. Durante el domingo el termómetro marcará temperaturas más templadas con vientos moderados con ráfagas que no superarán los 35 km/h.

Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente se presentará templado y soleado , con temperaturas que rondarán los 20 grados desde las 8 y un rápido aumento térmico a medida que avance el día, acompañadas por viento moderado del sector sudoeste.

Hacia media mañana, el termómetro continuará en alza y alcanzará los 25 grados , con sensación térmica similar y ráfagas que comenzarán con más intensidad. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre , aunque con presencia constante de viento con ráfagas de hasta 40 km/hora.

Un sábado con calor moderado

Alrededor del mediodía, se anticipan cielos completamente despejados y temperaturas cercanas a los 27 grados, con viento del sudoeste que oscilará entre moderado y regular, lo que le aportará una brisa fresca ante las temperaturas.

Durante la primera parte de la tarde, el calor se hará más intenso. Se espera que la máxima del día se ubique en torno a los 30 grados a las 14, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h, sin cambios en la estabilidad del cielo.

calor-en-la-isla-jordan.jpg La pileta municipal de la Isla Jordán es una opción para refugiarse del calor. Anahí Cárdena

Hacia las 17, el registro térmico alcanzará su punto más alto, con valores cercanos a los 33 grados, con un cielo soleado y el viento con mayor presencia, con ráfagas que alcanzarán los 55 km/hora.

En horas de la noche, el calor comenzará a descender de manera gradual, aunque se mantendrá templada, con temperaturas superiores a los 30 grados cerca de las 20 y viento aún persistente desde el sudoeste.

calor cipolletti (5) Cientos de cipoleños eligen la Isla Jordán para refrescarse en el río Negro.

Finalmente, hacia el cierre de la jornada, el cielo continuará despejado y el termómetro bajará hasta los 26 grados, lo que anticipa una noche cálida y estable, ideal para las salidas nocturnas y disfrutar de la noche cipoleña.

El tiempo el domingo

El pronóstico anticipa un domingo con condiciones estables y cielos despejados con el comienzo del día con una temperatura cercana a los 22 grados y viento moderado del sector sudeste. Con el correr de las horas, el ambiente comenzará a refrescar y el termómetro descenderá hasta los 18 grados.

temporada 2026 isla jordan guardavidas (2) La Isla Jordán cuenta con el servicio de guardavidas.

En las primeras horas de la mañana, el día iniciará soleado y templado con temperaturas que rondarán los 19 grados. Hacia media mañana, la temperatura iniciará a ascender de manera sostenida y alcanzará los 24 grados. El día estará acompañado por un incremento gradual en la intensidad del viento, pero que no superará ráfagas de 35 kilómetros por hora.

Por la tarde, el calor volverá a sentirse con intensidad, con temperaturas cercanas a las 30 grados, cielos despejados y vientos moderados del noreste, que estarán presentes hasta horas de la noche. Al cierre del domingo, la termómetro descenderá lentamente, hasta marcar los 25 grados, lo que anticipa una noche cálida.