Un fin de semana a pura música, teatro y propuestas para toda la familia en Cipolletti
Durante todo el fin de semana, Cipolletti recibe a artistas nacionales, regionales y locales con múltiples propuestas para toda la familia. Enterate la agenda.
Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, Cipolletti comienza a vivir una nutrida agenda cultural con conciertos, presentaciones de libros, teatro, ferias y espectáculos para todas las edades.
Viernes 15
La Banda Municipal celebra 36 años con un concierto gratuito
Te puede interesar...
A las 21, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos), la Banda Municipal de Cipolletti festejará sus 36 años de trayectoria con un show especial de entrada libre y gratuita.
Con 25 músicos de diversas edades, dirigidos por Juan Mega, la agrupación presentará un variado repertorio que incluye jazz, tango, música popular y latinoamericana. El ensamble reúne a vecinos de Cipolletti y de localidades como Plottier, Neuquén, Centenario y Fernández Oro. Fundada en 1989 por el recordado Oscar Escobar, la banda es un símbolo cultural de la ciudad.
Presentación del libro Crónica de un pueblo con sed
A las 18, en la Casa del Escritor (Fernández Oro 501), Patricia Capovilla presentará su obra que recorre la historia de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este desde 1520 hasta 2005. La entrada es libre y gratuita.
Noche de cumbia con Uriel Lozano y Agrupación Marylin
En el Círculo Italiano (Hipólito Yrigoyen 777), desde las 22, dos referentes de la cumbia santafesina se presentarán para hacer bailar al público. Entradas anticipadas desde $33.000 vía WhatsApp al 299 657 4654.
Sábado 16
Conversatorio “La radio y el ferrocarril. Lo viejo que aún funciona”
A las 18, en la Casa del Escritor, se realizará un encuentro para repasar la historia ferroviaria y de la radiofonía en el Valle, con invitados históricos de LU19, LU18 y trabajadores del ferrocarril. Coordinarán Santiago Rosa, Miguel González, Meli Ortiz Campos y Ricardo D’Alberto. Entrada libre y gratuita.
Elena Roger en concierto
A las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, la reconocida artista argentina ofrecerá un show íntimo acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg. Con entradas desde $45.000, interpretará clásicos como Don’t Cry for Me Argentina, La vie en rose y Balada para un loco.
“De duendes y amigas” en el Ciclo de Teatristas Cipoleños
También a las 21, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, se presentará esta obra de Eduardo Grilli, dirigida por Gustavo Azar, que combina humor y reflexión. Entrada general $10.000, jubilados $8.000.
Domingo 17
Feria de la Economía Social y Día del Niño
De 16 a 21, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá a más de 60 emprendedores y artesanos con propuestas de marroquinería, bijouterie, madera, cuero, alimentos, tejidos, cosmética natural y más. Habrá peloteros, juegos, maquillaje artístico, karaoke y bingo familiar. Actividad gratuita.
Nahuel Pennisi con su Tour Libre
A las 20, en el Complejo Cultural, el cantautor ofrecerá un espectáculo emotivo que combina música, relato y teatralidad. Reconocido con múltiples Premios Gardel y Gaviotas de Plata en Viña del Mar, Pennisi promete una noche inolvidable. Entradas desde $45.000.
Shrek y sus amigos: El Musical
A las 18, en La Caja Mágica Teatro, se presenta esta propuesta familiar llena de humor, música y fantasía. Dirigida por Ariel Muñoz, la obra reúne a personajes de cuentos clásicos en una aventura compartida. Entradas $15.000.
Para agendar: Este fin de semana Cipolletti ofrece desde espectáculos internacionales hasta propuestas locales, con actividades para todos los gustos y edades. Una oportunidad para disfrutar de la cultura y el entretenimiento sin salir de la ciudad.
Leé más
Esta es la agenda: Fin de semana a pura música, teatro y feria en Cipolletti
Cipolletti: otorgan guarda de dos niñas a sus abuelos sin quitar derechos a la madre
La Muni de Cipolletti pedirá tierras a Nación para regularizar un asentamiento
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario