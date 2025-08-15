Un fin de semana a pura música, teatro y propuestas para toda la familia en Cipolletti

Durante todo el fin de semana, Cipolletti recibe a artistas nacionales, regionales y locales con múltiples propuestas para toda la familia. Enterate la agenda.

Artistas nacionales, se presentan este fin de semana en Cipolletti y se suman a la nutrida agenda.

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, Cipolletti comienza a vivir una nutrida agenda cultural con conciertos, presentaciones de libros, teatro, ferias y espectáculos para todas las edades.

A las 21, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos), la Banda Municipal de Cipolletti festejará sus 36 años de trayectoria con un show especial de entrada libre y gratuita .

Con 25 músicos de diversas edades, dirigidos por Juan Mega, la agrupación presentará un variado repertorio que incluye jazz, tango, música popular y latinoamericana. El ensamble reúne a vecinos de Cipolletti y de localidades como Plottier, Neuquén, Centenario y Fernández Oro. Fundada en 1989 por el recordado Oscar Escobar, la banda es un símbolo cultural de la ciudad.

Presentación del libro Crónica de un pueblo con sed

A las 18, en la Casa del Escritor (Fernández Oro 501), Patricia Capovilla presentará su obra que recorre la historia de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este desde 1520 hasta 2005. La entrada es libre y gratuita.

Noche de cumbia con Uriel Lozano y Agrupación Marylin

En el Círculo Italiano (Hipólito Yrigoyen 777), desde las 22, dos referentes de la cumbia santafesina se presentarán para hacer bailar al público. Entradas anticipadas desde $33.000 vía WhatsApp al 299 657 4654.

banda musical cipolletti La banda municipal de la ciudad celebra 36 años. Gentileza

Sábado 16

Conversatorio “La radio y el ferrocarril. Lo viejo que aún funciona”

A las 18, en la Casa del Escritor, se realizará un encuentro para repasar la historia ferroviaria y de la radiofonía en el Valle, con invitados históricos de LU19, LU18 y trabajadores del ferrocarril. Coordinarán Santiago Rosa, Miguel González, Meli Ortiz Campos y Ricardo D’Alberto. Entrada libre y gratuita.

Elena Roger en concierto

A las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, la reconocida artista argentina ofrecerá un show íntimo acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg. Con entradas desde $45.000, interpretará clásicos como Don’t Cry for Me Argentina, La vie en rose y Balada para un loco.

“De duendes y amigas” en el Ciclo de Teatristas Cipoleños

También a las 21, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, se presentará esta obra de Eduardo Grilli, dirigida por Gustavo Azar, que combina humor y reflexión. Entrada general $10.000, jubilados $8.000.

nahuel penissi Nahuel Pennisi se presenta este domingo en Cipolletti. Gentileza

Domingo 17

Feria de la Economía Social y Día del Niño

De 16 a 21, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá a más de 60 emprendedores y artesanos con propuestas de marroquinería, bijouterie, madera, cuero, alimentos, tejidos, cosmética natural y más. Habrá peloteros, juegos, maquillaje artístico, karaoke y bingo familiar. Actividad gratuita.

Nahuel Pennisi con su Tour Libre

A las 20, en el Complejo Cultural, el cantautor ofrecerá un espectáculo emotivo que combina música, relato y teatralidad. Reconocido con múltiples Premios Gardel y Gaviotas de Plata en Viña del Mar, Pennisi promete una noche inolvidable. Entradas desde $45.000.

Shrek y sus amigos: El Musical

A las 18, en La Caja Mágica Teatro, se presenta esta propuesta familiar llena de humor, música y fantasía. Dirigida por Ariel Muñoz, la obra reúne a personajes de cuentos clásicos en una aventura compartida. Entradas $15.000.

Para agendar: Este fin de semana Cipolletti ofrece desde espectáculos internacionales hasta propuestas locales, con actividades para todos los gustos y edades. Una oportunidad para disfrutar de la cultura y el entretenimiento sin salir de la ciudad.