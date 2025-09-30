Nueva denuncia contra el intendente de Allen: qué reclama el gremio ATE

El sindicato hizo una denuncia pública contra el intendente Marcelo Román. El jefe comunal había apuntado a los empleados por la crisis.

La crisis política y económica en Allen sumó otro capítulo, en principio sólo en el debate público del conflicto. Sin embargo, podría derivar en un expediente judicial. El gremio ATE advirtió una "gravísima irregularidad" en el manejo de los aportes sindicales y apuntó contra el Municipio.

La crisis institucional que se desató en julio fue creciendo y tiene actualmente foco en el reclamo de los trabajadores municipales, que denuncian malas condiciones de trabajo y el cobro de sueldo en cuotas. En un reciente mensaje oficial, el intendente Marcelo Román apuntó contra los trabajadores que protestan, afirmando que la comunidad de Allen es "rehén" del reclamo.

La respuesta de ATE fue una grave denuncia en torno al manejo de dinero. El sindicato aseguró que desde junio la Municipalidad descuenta las cuotas de afiliación a los trabajadores -incluidos los montos del aguinaldo-, pero "no transfiere esos fondos al sindicato". Esa deuda ya supera los $30.000.000 , indicaron desde la conducción sindical.

La denuncia, por ahora pública, puntualiza sobre diversos delitos. Si pasa a la justicia, podría sumar una nueva causa para el intendente Román quien ya es investigación por usurpación de cargo público por el rol que tomó uno de sus colaboradores -Sebastián Ocampo- dentro del Ejecutivo.

Marcelo Roman El intendente Marcelo Román solicitó la intervención de la Justicia en el conflicto con los trabajadores municipales de Allen. Gentileza

“No hemos recibido los importes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y ahora septiembre. Aunque se descuentan religiosamente cada mes, no se sabe qué destino les dio el Ejecutivo incumpliendo la obligación legal y convirtiéndose en deudor directo, como establece la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales”, dijo Carolina Suárez, secretaria general de ATE Allen.

Viviana Mercado, dirigente provincial del sindicato y referente de los trabajadores municipales, agregó: “Ya hemos enviado nota formal pidiendo las explicaciones correspondientes, pero del otro lado solo hay silencio. Hemos decidido realizar las denuncias pertinentes del caso”.

Para el gremio, el incumplimiento no solo constituye un posible delito, sino que además vulnera el derecho constitucional a la libre agremiación, ya que se priva a los trabajadores de sostener económicamente a su organización sindical. Desde ATE, exigieron saber en qué se han usado esos aportes con los que tal vez hayan incurrido en la comisión de delitos.

El mensaje del intendente Román

“Tenemos alrededor de 15 a 20 personas que nos tienen de rehenes hace un mes y medio. El 95% de los empleados municipales trabaja religiosamente desde el primer momento. Lo único que queremos es sacar adelante a la ciudad y mejorar la calidad de vida, pero la verdad es que la situación es insostenible”, planteó Román el viernes, en un mensaje oficial sobre la crisis institucional que vive la ciudad.

El intendente reconoció que el conflicto tiene como eje central la discusión salarial. Explicó que el Municipio ya otorgó un incremento cercano al 200% durante 2024 y que este año los sueldos acumulan un 59% de aumento. Aun así, los gremios reclaman nuevos ajustes que la administración dice no estar en condiciones de afrontar.

“Un empleado recién ingresado cobra de bolsillo $1.200.000. Hoy los bajos ingresos municipales por coparticipación y la baja recaudación de tasas no nos permiten dar más. Ofrecimos un 1% mensual entre septiembre y diciembre y fue rechazado”, afirmó Román.

En su mensaje, Román denunció que detrás de las manifestaciones hay “operetas políticas” y la participación de militantes externos al Municipio. Aseguró que incluso se identificó a personas que agredieron a funcionarios municipales, como la jueza de Faltas, durante las protestas con quema de cubiertas frente al edificio comunal.