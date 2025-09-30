Paritarias en Río Negro: el gobierno realizó una nueva propuesta salarial ¿Qué contestaron los gremios?

El gobierno realizó una propuesta de incremento para octubre y noviembre. También ofertó sumas fijas. Las negociaciones salariales continuarán en nuevas convocatorias.

La propuesta consiste en incrementos para el bimestre octubre-noviembre y sumas fijas.

Durante la mesa paritaria , la propuesta salarial del Gobierno de Río se compone de incrementos para el bimestre octubre-noviembre con un esquema de aumento de 1% y sumas fijas . Las sumas fijas serán de $10.000, $15.000 y $20.000 según la categoría y agrupamiento.

ATE Río Negro difundió un comunicado en el que adelantan el rechazo de la propuesta salarial. “Este ofrecimiento configura un retroceso en materia salarial. La propuesta tiene que ser mejorada considerablemente, tanto en porcentajes como en las sumas ofrecidas” indicó el secretario general, Rodrigo Vicente.

En la Función Pública, la secretaria Tania Lastra anunció que el ofrecimiento consiste en el incremento de 1% para octubre sumado a las sumas fijas de 10 mil, 15mil y 20 mil pesos según la categoría y agrupamiento del trabajador. La misma propuesta se extiende para el mes de noviembre con el aumento del 1% más la suma fija anteriormente mencionada.

La mesa paritaria se interrumpió y pasaron a un cuarto intermedio. La negociación salarial fue encabezada por la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra, y sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Agustín Ríos para la presentación de un esquema mixto con porcentajes y sumas fijas para los agentes de las Leyes N° 1904 y N° 3959.

“Este ofrecimiento configura un retroceso en materia salarial. Al parecer las recetas de Milei llegaron a Río Negro y se pretende cargar el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores” agregó Vicente.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 17.10.35 (1) ATE RÍO NEGRO consideró que la propuesta salarial configura un retroceso en materia salarial.

Agregó que “la propuesta tiene que ser mejorara considerablemente, tanto en porcentajes como en las sumas ofrecidas”. La mesa paritaria propuso un incremento del 60% al adicional de hora pasiva para el personal del Ministerio de Desarrollo, Deporte y Cultura. Además, se estableció el incremento en el ítem de los choferes oficiales de la provincia, fijado en 40.000 pesos para los transportistas.

Desde ATE consideraron que "El Gobierno dio una respuesta insuficiente expresada por el sindicato en el aumento del valor de Guardia de Desarrollo Humano y Senaf, llevando a la misma del 30% al 60%”.

Ante la solicitud del gremio de analizar un nuevo ofrecimiento, la Secretaría de la Función Pública dispuso pasar la negociación a cuarto intermedio. La fecha de la convocatoria será notificada por escrito.