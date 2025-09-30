Provincia LMCipolletti Javier Milei Yahuar: "Lo que abandonó Javier Milei lo hace Weretilneck"

La candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro criticó al gobierno nacional por la falta de obras en la provincia.







Mabel Yahuar acompaña a Facundo López como candidata al Senado. Muena y Confini -en los extremos- van por Diputados.

La intendenta de Los Menucos y candidata a senadora nacional por Juntos defendemos Río Negro (JDRN), Mabel Yahuar, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno Nacional y defendió la importancia de la obra pública como motor de trabajo y desarrollo. “Todo lo que abandonó (Javier) Milei, lo está haciendo Weretilneck, que nunca miró para otro lado”, afirmó. Y convocó a votar a los candidatos de la lista verde porque “son los que realmente van a defender a Río Negro”.

Yahuar integra la lista encabezada por Facundo López y acompañada por Andrea Confini y Bruno Pogliano para el Senado; con Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse como candidatos a Diputados Nacionales. La propuesta de JDRN cuenta con el respaldo de más de 60 jefes comunales de toda la provincia, entre intendentes, comisionados de fomento y la comuna de San Javier.

Con seis mandatos consecutivos y una legitimidad reforzada por el 84% de los votos, Yahuar es una de las referentes más sólidas de la Región Sur y del proyecto que lidera el gobernador Alberto Weretilneck. “Somos intendentes, vecinalistas, referentes que todos los días caminamos las calles de nuestros pueblos, estamos acá con los vecinos, no venimos de Buenos Aires cuando hay elecciones. Venimos demostrando que hay otra manera de gobernar, escuchando y estando presentes. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de llevar esa defensa al Congreso con López y Muena”, dijo.