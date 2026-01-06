Lanzan un concurso fotográfico para rionegrinos con premios millonarios: cómo participar

Río Negro Fotogénica, es la propuesta que lanzó la Legislatura con premios de hasta $3 millones. Podrán inscribirse niños, jóvenes y adultos.

La Legislatura de Río Negro , a través de su Editorial, lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica” , una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que invita a retratar, desde múltiples miradas, la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino. La iniciativa apunta a reunir imágenes que no solo destaquen por su valor estético, sino que también funcionen como documento del presente y legado visual.

El certamen comenzará el 15 de febrero y se extenderá hasta el 8 de mayo , plazo durante el cual los participantes podrán enviar sus fotografías exclusivamente a través de un formulario web que estará disponible en el sitio oficial de la Legislatura. Las imágenes deberán haber sido tomadas dentro de la provincia de Río Negro y cumplir con una serie de requisitos técnicos y de autoría establecidos en las bases y condiciones .

“Río Negro Fotogénica” está pensado como un concurso inclusivo , abierto a personas de distintas edades y trayectorias . Se establecieron dos categorías de participación: Niños y Jóvenes , hasta 16 años inclusive, y Adultos . En ambos casos, se busca fomentar la expresión artística y la construcción de una memoria visual diversa, que refleje tanto la mirada fresca de las nuevas generaciones como la experiencia de fotógrafos aficionados y profesionales.

Cada participante deberá inscribirse en una de las categorías y elegir uno o más de los cuatro ejes temáticos propuestos: Paisaje natural y origen, Identidad urbana y patrimonio, Oficios y trabajo, y Biodiversidad y herencia natural. Las bases destacan que no se trata solo de postales turísticas, sino de imágenes capaces de contar historias, reflejar el esfuerzo cotidiano, la vida comunitaria y la riqueza ambiental de la provincia.

Cómo enviar las fotografías

Las obras deberán presentarse en formato digital JPG o JPEG, con una resolución mínima de 300 dpi y un tamaño no menor a 3000 píxeles en su lado mayor. No se aceptarán imágenes con marcas de agua, firmas o textos, ni fotomontajes o ediciones que alteren la realidad capturada. Sí se permiten ajustes básicos de color, brillo o encuadre.

Junto a cada fotografía, los participantes deberán completar sus datos personales, indicar la categoría y temática elegida, y agregar un título y una breve descripción que contextualice la imagen. En el caso de menores de edad, será obligatorio adjuntar una autorización firmada por un padre, madre o tutor.

Bariloche lago moreno puente morenitos.jpg El certamen comenzará el 15 de febrero y se extenderá hasta el 8 de mayo. Archivo

Cuáles son los premios y reconocimientos

El concurso contempla premios destacados. En la categoría Adultos, se otorgarán $3.000.000 al primer puesto, $1.500.000 al segundo y $500.000 al tercero, además de diplomas y copias impresas de las obras seleccionadas. En la categoría Niños y Jóvenes, los premios estarán destinados a las instituciones educativas a las que asistan los ganadores e incluyen computadoras e impresoras, junto con diplomas y copias en formato A3.

Los resultados se darán a conocer el 19 de mayo a través del sitio web oficial del certamen. Además de los premios, las fotografías seleccionadas integrarán el catálogo oficial, exposiciones itinerantes y publicaciones institucionales, siempre con reconocimiento expreso de la autoría.