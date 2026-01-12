Escena alarmante en Cipolletti: dejaron perritos encerrados en un auto al sol

Los animales fueron vistos por vecinos que circulaban por el lugar. Personal policial asistió a las mascotas y colaboró en el rescate. Una mujer fue imputada.

Este mediodía, una escena indignante causó preocupación en el centro de Cipolletti : un grupo de perros fueron dejados encerrados dentro de un auto a plena luz del día, en un contexto donde las altas temperaturas podrían haber sido letales para ellos.

Para su suerte, vecinos que circulaban por el lugar registraron la situación y no dudaron en tomar acciones para posibilitar un rescate. El hecho se registró en calle Italia al 100.

Testigos filmaron a las tres mascotas que se encontraban ladrando en el interior del vehículo en busca de ayuda para poder salir. Ante esta situación, personal de la Comisaría 4° tomó conocimiento del hecho y se acercó para posibilitar una solución.

Fuentes policiales revelaron detalles a LM Cipolletti y aseguraron que se trataba de tres caniches. El hecho fue registrado en la esquina de San Martín e Italia.

Indignación por perritos encerrados en un auto en el centro de Cipolletti_1

Según detallaron las personas que se encontraban en la zona, los animales llevaban casi dos horas dentro del rodado a la espera de poder salir.

"Hace una hora y media unos perritos están encerrados en un auto y estamos con altas temperaturas. La policía está en el lugar e intentan encontrar a sus dueños", señalaron.

El rescate de los perritos en el centro de Cipolletti

Según se conoció, minutos más tarde los animales fueron rescatados. Los uniformados llevaron a cabo la rotura de una de las ventanas del rodado y sacaron a las mascotas que fueron asistidas por los testigos en el lugar, quienes les brindaron agua y contención.

"Ante infructuosos resultados de ubicar a propietario de rodado, se requiere directivas al fiscal en turno y se procede a violentar uno de los cristales, con lo cual se pone a resguardo los animales, haciéndose entrega a personal de zoonosis del municipio local", informaron desde la Comisaría 4°.

Además, detallaron que se identificó a una mujer como titular del vehículo, quien fue notificada del inicio del legajo de investigación preliminar en carácter de imputada. "Los canes por el momento permanecen bajo la órbita de zoonosis municipal", aseguraron.