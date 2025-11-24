La Muni ya hizo más de 4700 castraciones de perros y gatos

El servicio gratuito de esterilización de mascotas superó las 4700 cirugías durante el 2025. Es clave para controlar la población de perros y gatos.

El Municipio se acerca a las 5000 castraciones en el 2025.

Durante todo el año el Municipio brinda un cronograma de atención a perros y gatos de forma gratuita en diferentes barrios de la ciudad. A través de Zoonosis se informó que durante el 2025 ya se realizaron más de 4700 castraciones de perros y gatos, se aplicaron más de 700 vacunas antirrábicas y 800 desparasitaciones.

Zoonosis Además, se brindó la atención primaria de más de 270 casos clínicos, entre ellos alrededor de 25 cirugías de mediana complejidad . También se entregaron 680 litros de líquido para las garrapatas.

Durante las jornadas de atención primaria se brinda desparasitación, vacunación antirrábica, tratamiento para la sarna y garrapatas. También se brinda atención inicial a casos clínicos que por alguna situación particular no puedan concurrir a veterinarias privadas.

A través de Zoonosis también se destacó el trabajo realizado a través de las jornadas masivas de castración llevadas a cabo en los meses de abril y octubre, durante las cuales se logró atender a más de 180 perros y gatos.

castraciones mascotas gato

Gini Zalazar, a cargo del área de Zoonosis, agregó que se atendieron en lo que va del año alrededor de 200 denuncias por situaciones relacionadas con animales. Se realizaron 6 allanamientos con retiro de animales en situación de maltrato.

Por otro lado, se continúan realizando jornadas de concientización en los Jardines de Infantes de la ciudad, con charlas sobre tenencia responsable de animales. El objetivo es transmitir información sobre los cuidados que requieren los animales, sobre la importancia de adoptar, y sobre la necesidad de tener tiempo para cuidarlos, pasearlos, alimentarlos y brindarles el cuidado veterinario que corresponde.

El cronograma de castraciones

Durante el presente mes de noviembre la agenda de castraciones se desarrolla de la siguiente manera:

-Centro de Promoción Comunitaria (CPC) Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata): lunes, martes y viernes 8 hrs.

-Club San Martín (ingreso por calle Chile): de lunes a jueves desde las 8.

-Barrio Del Trabajo (Alberti 176): viernes a las 8.

-Centro de Promoción Comunitaria (CPC) Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay): lunes y miércoles, a las 8.

-Centro de Promoción Comunitaria (CPC) Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América): martes y jueves, desde las 8.

-Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700): miércoles y viernes a las 14.

-Salón Comunitario Balsa las Perlas: lunes a viernes desde las 8.

Castraciones Las Perlas

Los requisitos generales para las castraciones son los siguientes:

-Ser mayor de edad

-Concurrir con DNI

-Caninos con correa, collar y bozal en caso de ser necesario.

-Felinos en jaula de transporte, bolso, canil.

A través de Zoonosis se solicita que la persona que asiste con su perro/gato, debe permanecer en el lugar hasta que el salga de la cirugía y sea entregado.

Atención Primaria por orden de llegada

-Martes en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri de 12 a 16.

-Jueves en el Club San Martín (Manuel Estrada y Chile. Ingreso por calle Chile) de 12 a 16.

-De lunes a viernes en el Salón Comunitario de Las Perlas a partir de las 10.