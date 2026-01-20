Entraron a robar a una casa, los delató la alarma e intentaron escapar por los techos

El hecho ocurrió la madrugada de este martes en el barrio Flamingo. La policía sorprendió a dos hombres sobre los techos. Aunque intentaron escapar, los detuvieron.

Los ladrones fueron atrapados por la policía en una casa vecina a la que habían entrado a robar. Se habían llevado una notebook y un proyector, entre otras cosas.

Dos hombres de 31 y 36 años con antecedentes delictivos fueron detenidos por personal de la Comisaría 4° de Cipolletti durante la madrugada de este martes luego de que ingresaran a robar en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Alem y Río Neuquén , del barrio Flamingo , cuando sus dueños se encontraban de vacaciones.

Los ladrones habían ingresado al inmueble minutos antes de las 6 tras romper un vidrio y se apoderaron de una notebook y un proyector entre otros elementos de valor. Pero se activó la alarma que protege la propiedad, por lo que el sonido despertó a vecinos, quienes alertaron a la Policía.

Una patrulla de efectivos de la dependencia ubicada en pleno centro fueron hasta el lugar y tras un breve recorrido descubrieron a dos sujetos sobre un techo , quienes al ver a los uniformados intentaron escapar. El intento de fuga motivó una persecución que se extendió por los techos de las viviendas de los vecinos.

Detenidos barrio Los Tilos 3

Sin embargo de inmediato se desplegó un operativo cerrojo con la participación de otras unidades de la ciudad. Minutos después, alrededor de las 6:25, lograron atraparlos en un domicilio cercano con el botín en su poder.

Posteriormente, los policías pudieron constatar que la casa a la que habían entrado presentaba signos de desorden y elementos dispersos, por lo que se dio intervención al Gabinete de Criminalística para la realización de las pericias correspondientes.

Robo en flagrancia

El fiscal de turno fue notificado del procedimiento y el inicio de una causa caratulada por el momento como "robo en grado de flagrancia". En tanto que se dispuso la detención de los acusados y la recepción de la denuncia penal por parte del damnificado. Se presume que en las próximas horas serán conducidos al edificio judicial para proceder a la formulación de cargos.

Transcendió que ambos hombres son oriundos de Cipolletti y que poseen amplios antecedentes delictivos.