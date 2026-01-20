Entraron a robar a una casa, los delató la alarma e intentaron escapar por los techos
El hecho ocurrió la madrugada de este martes en el barrio Flamingo. La policía sorprendió a dos hombres sobre los techos. Aunque intentaron escapar, los detuvieron.
Dos hombres de 31 y 36 años con antecedentes delictivos fueron detenidos por personal de la Comisaría 4° de Cipolletti durante la madrugada de este martes luego de que ingresaran a robar en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Alem y Río Neuquén, del barrio Flamingo, cuando sus dueños se encontraban de vacaciones.
Los ladrones habían ingresado al inmueble minutos antes de las 6 tras romper un vidrio y se apoderaron de una notebook y un proyector entre otros elementos de valor. Pero se activó la alarma que protege la propiedad, por lo que el sonido despertó a vecinos, quienes alertaron a la Policía.
Una patrulla de efectivos de la dependencia ubicada en pleno centro fueron hasta el lugar y tras un breve recorrido descubrieron a dos sujetos sobre un techo, quienes al ver a los uniformados intentaron escapar. El intento de fuga motivó una persecución que se extendió por los techos de las viviendas de los vecinos.
Sin embargo de inmediato se desplegó un operativo cerrojo con la participación de otras unidades de la ciudad. Minutos después, alrededor de las 6:25, lograron atraparlos en un domicilio cercano con el botín en su poder.
Posteriormente, los policías pudieron constatar que la casa a la que habían entrado presentaba signos de desorden y elementos dispersos, por lo que se dio intervención al Gabinete de Criminalística para la realización de las pericias correspondientes.
Robo en flagrancia
El fiscal de turno fue notificado del procedimiento y el inicio de una causa caratulada por el momento como "robo en grado de flagrancia". En tanto que se dispuso la detención de los acusados y la recepción de la denuncia penal por parte del damnificado. Se presume que en las próximas horas serán conducidos al edificio judicial para proceder a la formulación de cargos.
Transcendió que ambos hombres son oriundos de Cipolletti y que poseen amplios antecedentes delictivos.
