Gendarmería descubrió un sofisticado invernadero clandestino de marihuana

Luego de tres meses de investigación efectivos de la fuerza federal secuestraron más de 28 kilos de la droga. Hay ocho involucrados.

Luego de tres meses de investigación, personal de Gendarmería descubrió un invernadero de marihuana en Bariloche.

Efectivos de Gendarmería Nacional desbarataron en Bariloche un enorme invernadero clandestino de plantas de cannabis sativa a gran escala y secuestran más de 28 kilos de marihuana en seis allanamientos efectuados en los últimos días. Un grupo de personas quedaron involucradas en la causa.

El procedimiento se llevó a cabo en un sector ubicado al oeste de la ciudad cordillerana rionegrina, tras una investigación iniciada en enero.

Como resultado de la investigación, el personal de la fuerza federal allanó una vivienda y detectó un “indoor” con un sistema de cultivo, crecimiento, ventilación y secado de las plantas. Además, se decomisaron elementos tecnológicos, balanzas de precisión y semillas.

Ocho personas, vinculadas a la organización dedicada al cultivo y comercialización de estupefacientes, quedaron supeditadas a la causa.

Tres meses de investigación

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Bariloche", a lo largo de tres meses llevaron a cabo tareas de campo, análisis y constataciones que fueron motivo para que la Unidad Fiscal Federal de Bariloche ordene seis allanamientos en el barrio Valle Escondido.

Siguiendo con el oficio judicial, los funcionarios con apoyo del personal perteneciente al Escuadrón 34 "Cabo Primero Marciano Verón", realizaron las inspecciones correspondientes.

Invernadero marihuana Bariloche 5

Durante el registro del primer domicilio, los gendarmes hallaron la construcción de un invernadero de marihuana a gran escala en donde se realizaba el cultivo de plantas de “cannabis” bajo distintos procesos de iluminación, de resguardo, de crecimiento, de ventilación y secado.

En ese lugar, se secuestraron 28 kilos 447 gramos de “cannabis” proveniente del invernadero y distintos elementos.

Como resultado de los seis allanamientos se decomisó un total de 28 kilos 879 gramos de marihuana, 10 celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana.

Buscaban un prófugo y encontraron plantas de cannabis

En otro procedimiento efectuado por personal de la Comisaría 27 de la Policía rionegrina, que se encuentra ubicada en el barrio Melipal de Bariloche, allanó una vivienda en el barrio Vivero Municipal, en el marco de una investigación en curso, donde detectó la existencia de una plantación de cannabis sativa, dando inicio a una causa ante el Juzgado Federal de Bariloche.

El despliegue se realizó este sábado último en horas de la mañana durante una diligencia que efectivos de la fuerza realizaron entre las calles Pillín y Raulí, tratando de dar con el paradero de Tomás Nahuelpán, involucrado en la balacera ocurrida semanas atrás en el kilómetro 6 de la Avenida Bustillo.

Planta de marihuana

Los otros dos sujetos implicados en la causa fueron detenidos y están a disposición de la Justicia. En el rastrillaje que autorizó la Justicia, los uniformados detectaron las plantas de marihuana y convocaron al personal de Toxicomanía para someter los ejemplares a los test correspondientes, para confirmar que se trataba de la sustancia prohibida.