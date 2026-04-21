Aeropuerto de General Roca: piden obras urgentes y reactivar vuelos sanitarios

Sin vuelos nocturnos y con problemas de seguridad, crece el reclamo por el estado del aeropuerto roquense.

El paso del tiempo dejó una postal que mezcla nostalgia y preocupación en General Roca . El aeropuerto Dr. Arturo Umberto Illia, que supo ser un punto clave de conectividad aérea en el Alto Valle , hoy se mantiene en funcionamiento limitado, con actividad restringida a vuelos sanitarios, de emergencia o privados.

Sin operaciones comerciales regulares y con signos visibles de deterioro, en la ciudad y el Alto Valle Este crece el reclamo para su recuperación integral.

En ese contexto, el legislador provincial Javier Acevedo presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Gobierno de Río Negro la adopción de “ medidas urgentes ” para la puesta en valor del predio. El planteo apunta no solo a mejorar las condiciones actuales, sino también a reactivar una infraestructura considerada estratégica para la región.

“El aeródromo de la ciudad de General Roca constituye una infraestructura clave, tanto por su valor histórico como por su importancia en materia de conectividad, seguridad y asistencia sanitaria”, sostuvo el presidente del bloque CC-ARI.

Aeropuerto Roca En la actualidad, el aeropuerto local solo funciona para vuelos diurnos y limitados. (Foto: archivo)

Deterioro, vandalismo y falta de control

Actualmente, el aeropuerto se encuentra operativo en términos básicos, pero lejos de los estándares necesarios para un funcionamiento pleno. Uno de los principales problemas señalados es el estado del alambrado perimetral. Su deterioro permite el ingreso de animales y personas, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las operaciones aéreas.

A esto se suma la falta de un sistema de seguridad permanente. La ausencia de controles favorece episodios de vandalismo y un progresivo deterioro de las instalaciones, lo que impacta no solo en la infraestructura, sino también en la posibilidad de proyectar su reactivación.

En diálogo con LM Cipolletti, Acevedo fue más contundente al describir la situación: “Hace un tiempo se suspendieron los vuelos sanitarios nocturnos. Antes estaba operable durante todo el día, pero al haberse roto nuevamente el alambrado perimetral, por cuestiones de vandalismo, eso dejó de ser posible”.

El legislador explicó que la falta de control genera consecuencias directas: “No hay una seguridad continua que evite que la gente entre y rompa las balizas de la pista. Tampoco hay una guardia permanente de bomberos. Esto hace que los vuelos sanitarios se reduzcan solamente al horario diurno”.

Javier Acevedo Rio Negro.jpeg El legislador Javier Acevedo, reclamó inversión en balizamiento, alambrado y mayor presencia de seguridad.

Emergencias y consecuencias críticas

Uno de los puntos más sensibles es la capacidad de respuesta ante emergencias. En ese sentido, Acevedo alertó sobre el impacto concreto que tiene la situación actual en la comunidad.

“Han habido situaciones complejas de gente que ha fallecido porque muchas veces hay que trasladarla de urgencia en horario nocturno y el aeropuerto está inoperante en ese momento”, afirmó a este medio.

La falta de balizamiento operativo en la pista impide hoy la realización de vuelos nocturnos, una limitación que reduce significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en horarios críticos.

Ante este escenario, el legislador remarcó que el objetivo inmediato es claro: “Estamos pidiendo al Gobierno provincial que actúe sobre esto, por lo menos para poner nuevamente en funcionamiento los vuelos sanitarios”.

Aeroclub Roca .jpg Las instalaciones aeroportuarias dependen del estado rionegrino.

Etapas para la recuperación

Acevedo planteó además que la recuperación del aeropuerto debe darse por etapas. En una primera instancia, el foco está puesto en normalizar las condiciones mínimas de operatividad.

“La prioridad es regularizar los vuelos sanitarios, tener el cerco perimetral en condiciones, una seguridad constante que evite actos de vandalismo y la presencia de bomberos. Con eso se podría habilitar nuevamente los vuelos nocturnos y tenerlo operable durante las 24 horas”, detalló.

A mediano y largo plazo, el proyecto apunta a recuperar un perfil más amplio: “Después vamos a intentar que se transforme en un aeropuerto comercial de cargas y, por último, poder volver a tener un aeropuerto de pasajeros. Pero eso sería por etapas”, explicó.

Avión LAPA LAPA supo ser una línea aérea que conectó General Roca con Aeroparque.

Un pasado con conectividad aérea

El deterioro actual contrasta con el rol que el aeropuerto supo tener décadas atrás. En los años 90, General Roca contaba con vuelos comerciales regulares operados por Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), una de las compañías más importantes del país en ese momento.

En 1994, la aerolínea ofrecía cuatro frecuencias semanales que conectaban la ciudad con Aeroparque, con salidas los días martes y jueves. Aquella etapa marcó un período de crecimiento en la conectividad aérea regional, que se vio interrumpido tras la crisis de la empresa y su posterior cierre en 2003.

A este panorama, se le sumaron líneas aéreas como Austral y Transportes Aéreos Neuquén (TAN), todas ellas en extinción. Desde entonces, no volvieron a establecerse rutas comerciales regulares desde el aeropuerto roquense, lo que profundizó su pérdida de protagonismo en el esquema de transporte aéreo.

Vuelo sanitario Cipolletti Los vuelos nocturnos sanitarios están paralizados en el aeropuerto. (Foto: archivo)

Un reclamo con impacto regional

El pedido de Acevedo busca reabrir el debate sobre el rol del aeropuerto dentro del sistema de infraestructura del Alto Valle. Más allá de la posibilidad de recuperar vuelos comerciales en el corto plazo, el foco está puesto en garantizar condiciones mínimas de seguridad, operatividad y respuesta ante emergencias.

“Hoy el aeropuerto opera a medias en este sentido, y eso baja el nivel de respuesta ante situaciones que ya se han tenido que lamentar”, concluyó.

Mientras tanto, el aeropuerto de General Roca continúa en una situación de funcionamiento parcial, sostenido por el esfuerzo local y lejos del protagonismo que alguna vez tuvo.