Conmoción: Quién era el joven motociclista que murió en un choque fatal

Despiden con dolor a la víctima de un brutal choque. El conductor del auto con el que colisionó, empleado policial, resultó ileso.

El joven de 34 años que circulaba en moto murió y todo es dolor en la zona. Foto ilustrativa.

En un trágico e impactante choque ocurrido en las últimas horas del jueves en la región, murió un motociclista de 34 años , a quien familiares y amigos despiden con dolor.

El fatal siniestro vial involucró a un auto y una moto. A raíz de las lesiones sufridas por la fuerte colisión , perdió la vida el conductor del ciclomotor. En tanto, el automovilista, de 30 años, se encuentra fuera de peligro.

El hecho que enluta a Villa Regina ocurrió en calle Lisandro de la Torre , donde la Honda Tornado de 250 cc que manejaba la víctima chocó con un Chevrolet Corsa.

Con el correr de las horas se conoció la identidad de la persona que iba en la moto y lamentablemente falleció.

hospital de Regina El hombre, oriundo de Roca, terminó en el Hospital.

Según indicaron las fuentes, era Isaías Caifal, quien falleció durante los primeros minutos de esta madrugada en el hospital local producto de la gravedad de las lesiones que sufrió en el siniestro sucedido minutos después de las 23.

El empleado policial resultó ileso en el choque fatal

El vehículo, en tanto, era conducido por un empleado policial de esa ciudad que se encontraba de franco.

De acuerdo a los primeros datos brindados por fuentes policiales, ambos rodados circularían por Lisandro de la Torre y por causas que son materia de investigación colisionaron entre Juan XXIII y Yapeyú Sur.

Tras el impacto, Caifal fue trasladado de urgencia al hospital local. Pese a la asistencia y al esfuerzo del personal de salud, murió alrededor de las 0.30.

Cómo fue caratulada la causa

La causa fue caratulada desde la Fiscalía como homicidio culposo en accidente de tránsito y permanece bajo investigación para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades.

La noticia, indica el sitio local LCR, generó un profundo dolor y ello se vio reflejado en las redes sociales cuando amigos y allegados al motociclista comenzaron a despedirlo con mensajes de pesar, recordándolo con afecto y acompañando en este difícil momento a su esposa, padres e hijos.

Otro impactante choque entre una moto y una camioneta en la región

Días pasados, en otro impactante incidente vial, un violento choque entre una camioneta y una moto se registró en pleno centro de Allen. El hecho ocurrió en la calle Yrigoyen, cuando la camioneta Ford Ranger impactó contra la moto y provocó la caída del conductor, causándole graves heridas.

El hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Francisco López Lima de General Roca, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, producto de colisión.

El siniestro se registró minutos después de las 14 horas, cuando la camioneta doble cabina circulaba por la calle Rosas en sentido norte a sur y al cruzar la intersección con Irigoyen, colisionó contra una moto que avanzaba desde el este con dirección oeste.

CHOQUE ALLEN El incidente vial ocurrió en pleno centro de Allen en la intersección de la calle Irigoyen.

Por el tipo de impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido del vehículo y sufrió lesiones graves al caer a la calzada. Debido a la magnitud de las heridas, se solicitó la inmediata intervención de una ambulancia y del personal policial, para ordenar el tránsito en una de las arterias más transitadas de Allen.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó con graves heridas y debió ser derivado de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca. Por otro lado, el conductor de la camioneta no sufrió heridas de consideración, según informaron fuentes policiales.