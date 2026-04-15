Escapó de la Policía y se pegó un golpazo en la moto

Hacía acrobacias ruidosas en pleno centro de la ciudad, con otro motociclista que no fue atrapado. Cuando los descubrió la Policía y se desató una persecución.

El joven escapó de la policía en una moto y lo atraparon al caer en la calle que conduce al aeródromo de Allen.

Un joven de 21 años fue detenido por personal de la Comisaría 6º de Allen durante la madrugada de este miércoles luego de una cinematográfica persecución que se inició cuando intentó evadir un control mientras realizaba acrobacias en una moto .

En su pretensión por escapar de los policías, el muchacho perdió el control y cayó del rodado, que luego se supo que había sido robado .

El procedimiento se registró cuando personal realizaba tareas de prevención en la zona céntrica de la ciudad, se informó desde la fuerza rionegrina. Al recorrer la calle San Martín los efectivos observaron a dos motos que efectuaban maniobras indebidas y provocaban ruidos molestos en inmediaciones de la esquina con Juan B Justo, en la plaza San Martín.

Persecución de la Policía

Al advertir la presencia de la patrulla, antes de ser interceptado uno de los conductores logró desaparecer de la escena a toda velocidad, mientras que el otro también aceleró, pero fue seguido por los uniformados, desatándose una persecución que se extendió a lo largo de varias cuadras.

En una parte el prófugo se dirigió hacia el este por Belgrano, luego tomó por Jujuy e Irigoyen, la avenida que continúa la Ruta Provincial 65, y desde allí encaró por la calle Sorondo hacia el sector del Aeródromo, en la zona de bardas al norte.

Pero al circular por un tramo de ripio el muchacho perdió la estabilidad del rodado y cayó al piso, lo que fue aprovechado por los policías para reducirlo.

Calle Serondo Allen

Al inspeccionar la moto, una Rouser Dominar 250 cc, los uniformados detectaron anomalías en el sistema de encendido. Mientras que tras verificar el número de motor, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 25 de marzo de 2026 por un hecho de robo requerido por una dependencia policial de Neuquén, se detalló.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las diligencias correspondientes. Por disposición de la fiscal de turno, se iniciaron actuaciones por encubrimiento y resistencia a la autoridad, quedando el joven detenido a disposición de la Justicia.