Profunda tristeza por la muerte de un empresario que circulaba en moto por la zona de chacras

Un vecino lo encontró en el suelo junto al rodado y alertó a las autoridades. El hombre era muy apreciado en su comunidad. Sus restos eran velados este domingo.

Juan Manual Del Pino falleció este sábado en un accidente en moto. Fue en la zona de chacras de Allen.

Un conocido y apreciado empresario del transporte falleció al caer de la moto de alta cilindrada que conducía por el sector rural de Allen .

La tragedia se produjo el sábado minutos antes de las 21 sobre la calle Lago Traful, en la zona de chacras. Una gran conmoción sacudió a la localidad rionegrina tras conocerse la triste noticia.

La policía fue alertada del hecho por un vecino que informó al 911 que había encontrado a un hombre en el suelo junto a una poderosa moto, informó ANAllen.

Una patrulla de uniformados concurrió al lugar y en efecto, constataron la presencia de una persona que ya no presentaba signos vitales. Minutos más tarde se hizo presente personal de salud del hospital de Allen, quienes confirmaron el fallecimiento en el lugar. Más tarde se pudo saber que la víctima era Juan Manual Del Pino, de 49 años de edad.

Pericias para determinar la mecánica del accidente

El médico policial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo severo, precisó el mismo medio, que destacó que el vecino llevaba el casco colocado al momento del siniestro.

El hecho generó el inicio de una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo o no otro vehículo involucrado en el siniestro mortal.

Personal del Gabinete de Criminalística había sido convocado para realizar los trabajos periciales que brinden información al respecto.

La noticia generó un profundo pesar en Allen. Del Pino es parte de una familia de transportistas que en Allen lograron forjar su empresa a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Familiares, amigos y vecinos lo despiden con gran dolor.

Los restos de Juan Manuel Del Pino eran velados desde las 12 de este domingo hasta las 21:00 en la Empresa Cueto, en Allen.

Un joven falleció en un vuelco

Otro incidente de tránsito fatal con la muerte de un joven se produjo el sábado por la noche en el acceso al barrio Quinta 25 de General Roca.

El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 307 de color blanco que transitaba en sentido sur-norte cuando perdió el control de su marcha. Por motivos que se desconocen y son materia de peritajes, el vehículo dio tres tumbos y finalizó su recorrido sobre la calzada con las ruedas hacia arriba, informó ANRoca.

Como consecuencia del fuerte vuelco, la carrocería del auto resultó con graves daños materiales que implicaron su destrucción total. Las primeras observaciones efectuadas en el lugar indican que no hubo otros vehículos involucrados, aunque la versión debía ser corroborada por las pericias encomendadas al Gabinete de Criminalística.

Hospital Lopez Lima.jpg El menor apuñalado está internado en el hospital de General Roca. Sufrió un putazo en la zona abdominal y está fuera de peligro. Archivo

El cuerpo del infortunado muchacho fue trasladado al hospital local, donde se constató su fallecimiento. Sus restos fueron derivados posteriormente a la morgue del nosocomio.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima fatal: se trata de Brian Agustín Epulef, un joven de 26 años de edad. Las actuaciones judiciales continúan para determinar las causas que originaron la pérdida de control del rodado y el posterior vuelco.