Se conoció la identidad del hombre que murió tras ser atropellado en el centro

La víctima del incidente fatal falleció producto de las heridas en el cráneo. Era oriundo de Córdoba y estaba radicado hace años en Roca.

La víctima fatal tenía 73 años y era un ex juez de la Cámara de General Roca.

El accidente fatal que se registró en pleno centro de General Roca , tuvo como víctima a un vecino de la localidad. El hecho sucedió en la calle 9 de Julio , entre Buenos Aires y Chacabuco, cuando el hombre fue embestido por un auto cuando intentó cruzar la calle. Tras el impacto fue trasladado al hospital con lesiones graves , donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Fuentes policiales confirmaron al medio local ANRoca la identidad del hombre que perdió la vida en el trágico incidente de tránsito. Se trata de Aldo Rolando , tenía 73 años, era oriundo de Córdoba y estaba radicado hace años en General Roca.

El ex juez de la Cámara de Roca se había jubilado del Poder Judicial de Río Negro y era padre de cuatro hijos, según informó el medio local.

Cómo fue el incidente de tránsito

De acuerdo a los primeros datos, el hombre intentaba cruzar la calle corriendo cuando fue embestido por el auto Volkswagen Vento de color negro.

victima fatal roca aldo El hombre era un jubilado del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro. Era un ex juez de la Cámara de General Roca.

Testigos que presenciaron el hecho indicaron que el automóvil circulaba a alta velocidad, por esta razón, el conductor no pudo frenar.

Como consecuencia del impacto, el ex juez sufrió una grave lesión en la cabeza. En el lugar trabajó personal de salud que arribó en una ambulancia del SIARME, junto a efectivos policiales y agentes de Tránsito que asistieron en el operativo.

El hombre fue derivado de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde ingresó con un cuadro crítico. A pesar de la atención médica recibida, su estado se agravó y finalmente se confirmó su muerte horas más tarde.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima en estado crítico. Archivo

El vehículo involucrado en el siniestro presentó daños visibles en el parabrisas, compatibles con la violencia del impacto. Las pericias intentan reconstruir la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el trágico incidente.

Los restos de Rolando serán velados este sábado 11 de abril, entre las 10 y las 14, en el Cementerio Parque Las Fuentes de Roca.