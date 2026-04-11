Accidente fatal: murió un hombre atropellado en pleno centro

La víctima de 73 años sufrió un golpe en el cráneo y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se confirmó el deceso.

El hombre de 73 años fue atropellado cuando cruzaba la calle.

Un incidente fatal de tránsito se registró ayer viernes en pleno centro de General Roca , cuando un hombre murió tras ser atropellado en la esquina de la calle 9 de julio entre Buenos Aires y Chacabuco , en una de las zonas más transitadas de la localidad. La víctima fue trasladada al hospital en grave estado luego del impacto, pero falleció horas más tarde .

El siniestro vial se registró durante la tarde del viernes, cuando un vehículo Volkswagen Vento color negro embistió al peatón mientras cruzaba la calle. El episodio generó conmoción entre los vecinos, que asistieron rápidamente al hombre que quedó tendido sobre la calzada con lesiones graves.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió graves heridas en el cráneo . Tras el hecho, fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al Hospital Francisco López Lima , donde ingresó con un cuadro crítico .

Pese a la atención médica recibida, el estado de la víctima se agravó con el correr de las horas debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza. Finalmente, desde el hospital se confirmó su fallecimiento, producto de las lesiones provocadas por el choque.

Según se pudo establecer, se trataba de un hombre de 73 años, residente de la localidad, pero fuentes policiales todavía no confirmaron su identidad.

Policía General Roca La víctima fatal era un hombre de 73 años, vecino de General Roca. Archivo

El hospital confirmó la muerte del hombre

El hecho se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello. En ese sentido, se busca establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El trágico desenlace volvió a poner en foco la problemática de la seguridad vial en sectores urbanos de alta circulación, como sucedió en la transitada esquina de Roca.