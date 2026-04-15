Impactante choque en pleno centro: el motociclista fue trasladado en código rojo
El incidente de tránsito fue protagonizado por una camioneta y una moto. El conductor fue trasladado al Hospital Francisco López Lima con lesiones graves.
Un violento choque entre una camioneta y una moto se registró en pleno centro de Allen. El incidente vial ocurrió en la calle Yrigoyen, cuando la camioneta Ford Ranger impactó contra la moto y provocó la caída del conductor, causándole graves heridas. El hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Francisco López Lima de General Roca, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, producto de colisión.
El siniestro se registró minutos después de las 14 horas, cuando la camioneta doble cabina circulaba por la calle Rosas en sentido norte a sur y al cruzar la intersección con Irigoyen, colisionó contra una moto que avanzaba desde el este con dirección oeste.
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El motociclista salió despedido del rodado
Por el tipo de impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido del vehículo y sufrió lesiones graves al caer a la calzada. Debido a la magnitud de las heridas, se solicitó la inmediata intervención de una ambulancia y del personal policial, para ordenar el tránsito en una de las arterias más transitadas de Allen.
Como consecuencia del choque, el motociclista resultó con graves heridas y debió ser derivado de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca. Por otro lado, el conductor de la camioneta no sufrió heridas de consideración, según informaron fuentes policiales.
Fiscalía inició acciones por lesiones
Tras el hecho, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por lesiones en primera instancia, mientras se avanza en la recolección de pruebas para determinar la mecánica del accidente vial y establecer responsabilidades.
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