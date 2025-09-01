La Voz Argentina: Luck Ra sorprendió a un cantante con un regalo inesperado

El cantante cordobés y coach de La Voz Argentina se robó todos los aplausos tras el gesto que tuvo con un participante de su team.

El gesto de Luck Ra con un participante de su team

Este domingo La Voz Argentina tuvo su primera gala en vivo y el público eligió a sus participantes favoritos de cada team. Sin embargo, Luck Ra se robó todos los aplausos del público cuando tuvo un gesto sorpresa con uno de los cantantes.

Nicolás Behringer fue el primero en ser salvado por el público en el team Luck Ra y tras conocerse el resultado, el cantante cordobés tuvo un gesto inesperado y especial para el participante.

“¿Puedo decir algo? Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, porque a partir de ahí mucha gente te empezó a valorar mucho más. Y también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía ahí”, contó el cordobés refiriéndose a la importancia que tienen hoy las redes sociales para la carrera de cualquier artista.

“Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te va con toda”, anunció el coach y acto seguido le regaló un celular ante la sorpresa del concursante.

Mientras le entregaba el celular, Luck Ra cerró: “Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho”.

Así quedaron los teams en La Voz Argentina

La definición de los PlayOffs se vivió a pura emoción. Lali Espósito fue la primera en conocer cómo quedaría su team que en primera instancia seleccionó a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo. El público luego eligió a Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Nicolás Armayor.

El team de Luck Ra había quedado, en la primera etapa de la selección del coach, con Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre. Luego el público decidió que siguiera en carrera Nicolás Behringer, Enrique y Tomás Olmos y Eduardo Desimone que se sumaron a los primeros elegidos por el cuartetero.

Joaquín Martínez, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello habían sido los primeros elegidos del team Miranda! Y este domingo, tras la decisión del público, se sumaron Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimé Salí. También se sumó Leandro Colman, oriundo de Formosa y exintegrante del team Soledad que resultó ser el ganador de El Regreso con su interpretación de Ángel un tema que Jon Secada publicó en el año 1992.

En tanto que el team Soledad había elegido en la etapa anterior a Milagros Amud, Violeta Ledo, Milena Salamanca, Mía Franke y Luis González. El público luego eligió que se sumaran Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, junto a Valentina Otero y Gustavo Rosales.