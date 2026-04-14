Gran Hermano: Lola confesó si saldría con Manu Ibero y habló de la polémica relación tras ser eliminada

La influencer rionegrina lamentó lo triste que quedó Manuel. Qué se dijeron al oído al despedirse. Su fuerte mensaje antes de partir.

Tras varias semanas de superar placas difíciles en Gran Hermano , la rionegrina Lola Tomaszeuski fue la nueva eliminada del programa al perder en el mano a mano final contra el ex futbolista Brian Sarmiento . La noticia no se esperaba dentro de la casa y Manuel Ibero se mostró completamente quebrado por la salida de la influencer.

En el momento del abrazo final, mientras la música de despedida sonaba y el resto de los participantes saludaba, Manuel se aferró a Lola y le susurró al oído una frase breve pero llena de sentimiento: “Te quiero. Te quiero mucho” . La joven barilochense, intentando mantener la calma, le respondió con un “yo más” y le pidió que se quedara tranquilo, asegurándole que lo iba a extrañar afuera.

Este cruce de palabras no pasó desapercibido para los seguidores de Gran Hermano , quienes desde hace tiempo “shippean” a la pareja debido a la cercanía, los mimos constantes y las escenas de celos que protagonizaron. Cabe recordar que Lola tiene pareja fuera de la casa, pero la conexión con Manuel fue, sin dudas, el vínculo más fuerte que construyó durante su estadía.

Santiago del Moro quiso saber cómo se sentía Manuel, quien no podía dejar de llorar en el living. “Se fue mi mejor amiga”, mencionó, visiblemente angustiado por el vacío que deja la influencer. Manuel, conocido también por ser el exnovio de Zoe Bogach, parece haber perdido a su principal sostén estratégico y emocional dentro del juego.

Por su parte, Lola se fue con la frente en alto. Antes de cruzar la puerta hacia el estudio, dejó un mensaje de aliento para el resto:

“Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Voy a dar todo para volver” “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Voy a dar todo para volver”

Ahora queda ver cómo se reacomoda la casa en Gran Hermano tras esta baja que promete cambiar el clima de convivencia para la próxima placa.

Lola contó la verdad de su relación con Manuel Ibero

Ya fuera de la casa, en el tradicional stream de los eliminados, Lola enfrentó el tema que más repercusión tuvo en redes: su relación con Manuel Ibero. Ante las dudas de los seguidores sobre si se trataba de una táctica de juego, la barilochense fue tajante.

“Con Manu me pasó que conecté mucho más que con otras personas adentro. No fue estrategia, me gustaba estar con él y sentirme acompañada cuando los demás me criticaban. Me partió verlo llorando cuando salí”, confesó, validando el vínculo emocional que se generó durante la convivencia.

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Sin embargo, también fue cauta al marcar límites sobre el futuro de la relación fuera del aislamiento.

Un festejo en Gran Hermano que no gustó nada

Tras la inesperada salida de la joven influencer, el clima en la casa volvió a ponerse picante: un eufórico festejo de Brian a los gritos -que efectuó una vez retirada Lola- y el llanto desconsolado de Manuel Ibero por la partida de la compañera más cercana que tenía en la casa fueron el plato fuerte de la jornada.