Instalaciones Patagónicas presenta su nuevo showroom en Cipolletti: "Lo que vendemos es confort". 

La sucursal de Toschi 134 ya está abierta al público, con un espacio más cómodo para conocer productos de calefacción, riego, pileta y sanitarios. Este octubre, la empresa cumple 21 años.

Instalaciones Patagónicas (IP) suma una novedad en su sucursal de Cipolletti : el nuevo showroom ya funciona en Toschi 134 y espera a quienes estén por construir, refaccionar o mejorar su casa. La propuesta apunta a que el cliente pueda ver los productos de cerca, comparar opciones y consultar con personal técnico antes de decidir.

El espacio incluye un galpón de acopio con entradas por Toschi y por Tres Arroyos, pensado para mantener la sucursal bien surtida. Allí se pueden conocer las líneas de calefacción, riego, pileta y sanitarios, con el respaldo de la instalación, el servicio técnico y la atención posventa que ofrece la empresa.

Para repasar el camino que llevó hasta este local, LM Cipolletti dialogó con Fátima Morandi y cuenta que este octubre, cumple 21 años con este proyecto que comenzó con instalaciones sanitarias, agua, gas, cloaca y calefacción central.

Rápidamente, en su relato se incorpora la importancia de sus clientes: "Por un petitorio del mercado, nos abrimos un local comercial en Plottier, en el 2008, y en el mismo año se nos prendió fuego". Este hecho marcó la historia de Fátima y Marcelo Remolina que como responsables de la firma tuvieron que "renacer de las cenizas". Esto no habría sido posible si no fuese por la ayuda de sus clientes y proveedores.

La empresa familiar que nunca dejó de intentarlo

Luego de este episodio, el sol salió para IP. Abrieron un local en la ciudad de Neuquén "por pedido de nuestros clientes que teníamos acá en la ciudad". Y a los años llegaron a Cipolletti. Aquí se ubicarían en Toschi y Arrayanes donde cuentan que era: "un localcito chiquitito solamente para vender calefacción". Más tarde, se mudarían a Italia 130. En este último, permanecieron cinco años.

La mudanza y las novedades del nuevo local

Consultados sobre lo que trae este nuevo espacio, relatan que ahora el local es " mucho más cómodo y confortable" porque cuentan con un lugar más cómodo para el acopio de materiales. Además, si bien se ubica en Toschi 134, tiene ingreso por dos calles: por Toschi y por Tres Arroyos.

Su objetivo es claro: quieren que quienes visiten "Instalaciones Patagónicas" se sientan cómodos y así, de su parte, brindar un mejor servicio y asesoramiento para calefacción, riego y pileta. Esta meta se mantuvo desde el comienzo y tener nuevas instalaciones es, también, una forma de celebrarlo:

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Sobre los motivos del cambio, explicó: "Primero para que tengan todo lo que necesitan tener en el momento, segundo para que puedan ver lo que nosotros vendemos, que tengan una buena exhibición, un buen showroom, y tercero para que se sientan cómodos y confortables en el momento de estar pidiendo un presupuesto, pues sabemos que la elección de una calefacción, por ejemplo, es algo importante, que la gente está haciéndose su casa, y es una etapa fundamental para su casa".

Por este motivo cuentan también con productos para pileta, o reposición de productos para riego. También venden artículos para agua, gas, cloaca, sanitarios, losa, grifería y hay aires acondicionados".

Y agregó: "La calefacción es lo que lo va a acompañar al resto de su vida seguramente. El riego de su jardín es algo importante también para un hogar, así que es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes, que en el momento que vayan a solicitar nuestros servicios, ya de entrada se sientan bien atendidos, confortables".

"Preparamos a nuestro equipo para eso, para que la gente se sienta bien atendida y en un buen estado desde que nos conoce, desde que nos visita, desde que se tomó ese tiempo para ir a vernos", detalló.

Para familias, arquitectos, constructoras e instaladores

La propuesta está dirigida tanto a familias que encaran una obra nueva o una renovación como a arquitectos, constructoras, instaladores y desarrolladores de Cipolletti y de las ciudades cercanas. Para todos ellos, el showroom funciona como un punto de encuentro donde resolver dudas técnicas y definir los productos adecuados para cada proyecto.

Opciones de financiación

IP trabaja con distintos medios de pago: todas las tarjetas, además de planes con el BPN (6 y 12 cuotas), Tarjeta Naranja (6 cuotas) y Visa y Mastercard del Banco Hipotecario (6 cuotas). También se aceptan Visa y Mastercard de todos los bancos y Crediguía. Los planes aplican en días determinados y sus condiciones deben consultarse previamente.

Una invitación

Con 21 años de trayectoria que se cumplen este mes, IP renueva su apuesta por la comunidad local. Vení a conocer el nuevo showroom en Toschi 134, Cipolletti. Encontrá productos y asesoramiento para tu próxima obra o renovación.

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30; sábados de 9:00 a 13:00. Para dudas y/o consultas cuentan con el siguiente número de WhatsApp: 299 585-8731 y con el sitio web: tiendainstalacionespatagonicas.com.ar.