Desde noviembre, Cipolletti recibirá $320 millones extra por mes: cuál será el destino de los fondos

El intendente Rodrigo Buteler confirmó la llegada de las partidas económicas extraordinarias y anticipó cuál será el destino de los fondos y cómo se utilizarán.

Desde el próximo mes, Cipolletti comenzará a recibir $320 millones extra desde la Provincia.

Desde noviembre, Cipolletti comenzará a recibir un ingreso adicional de $320 millones mensuales proveniente del Gobierno de Río Negro . Los recursos corresponden a la readecuación implementada para compensar el crecimiento poblacional y económico registrado por la ciudad.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó el monto que ingresará mensualmente a las arcas municipales y anticipó cuál será el destino elegido. La prioridad será reforzar la compra de maquinaria y equipamiento para acompañar la expansión urbana de Cipolletti.

El jefe comunal explicó que los $320 millones representan, como referencia, aproximadamente el valor de un camión recolector de residuos. Por ese motivo, planteó que los nuevos ingresos permitirán sostener un proceso continuo de incorporación de equipamiento municipal.

“Vamos a comprar más maquinaria para acompañar el crecimiento de la ciudad, los nuevos edificios, barrios y empresas. Vamos a seguir incorporando equipamiento, un camión por mes, para continuar poniéndonos al día”, afirmó Buteler.

La decisión se conoce en un contexto de expansión urbana e inversiones privadas. Durante 2026, el Municipio destacó el crecimiento de nuevos edificios, loteos y emprendimientos, una situación que incrementa paralelamente las necesidades de infraestructura y prestación de servicios públicos.

Más maquinaria para acompañar el crecimiento

Buteler agradeció al Gobierno de Río Negro, al gobernador Alberto Weretilneck y a la Legislatura provincial por avanzar con el esquema que permitirá a Cipolletti incorporar estos fondos adicionales a partir del próximo mes.

El mecanismo responde al reclamo de diferentes municipios por actualizar la distribución de recursos ante los cambios demográficos registrados durante los últimos años. En el caso cipoleño, la nueva asignación representará cerca de $3.840 millones adicionales en doce meses.

La definición sobre el destino del dinero también se vincula con uno de los ejes que viene sosteniendo la gestión municipal: aumentar la flota propia y reducir progresivamente la dependencia del alquiler de maquinaria para desarrollar trabajos cotidianos.

Las tres nuevas máquinas presentadas este lunes.

Precisamente, la confirmación sobre los fondos llegó acompañada por una nueva incorporación de equipamiento. Durante la jornada del lunes, el Municipio presentó tres máquinas pesadas adquiridas mediante un sistema de leasing para fortalecer la Secretaría de Servicios Públicos.

Se trata de una motoniveladora John Deere 620P, una retroexcavadora John Deere 310P y un rolo compactador Topa CLGG114E. Cada unidad tendrá diferentes funciones relacionadas con el mantenimiento de calles, limpieza y movimiento y compactación de suelo.

La motoniveladora será destinada principalmente al nivelado y acondicionamiento de calles y caminos, mientras que la retroexcavadora permitirá desarrollar excavaciones, movimiento de suelo y distintas tareas de mantenimiento requeridas en espacios públicos y otros sectores de Cipolletti.

El rolo compactador, por su parte, será utilizado para trabajar sobre el suelo y mejorar las condiciones de transitabilidad. El equipamiento tendrá intervención especialmente en sectores donde existen calles de ripio que requieren tareas periódicas de mantenimiento.

Siete nuevas unidades 0km fueron incorporadas en septiembre. Estefania Petrella

Cipo Limpia y los microbasurales

Parte de la nueva maquinaria también será destinada a las tareas de limpieza de microbasurales y al programa Cipo Limpia, dos frentes en los cuales el Municipio busca aumentar su capacidad operativa con equipamiento disponible directamente dentro de su flota.

La estrategia de utilizar leasing no es nueva. En 2024, la Municipalidad ya había recurrido a ese sistema para incorporar vehículos y maquinaria mediante pagos en cuotas, con el objetivo declarado de reemplazar alquileres por bienes propios para distintas áreas.

Según la administración municipal, el mecanismo permite distribuir el costo de las unidades durante un período determinado y, al mismo tiempo, disponer del equipamiento para desarrollar las tareas que requieren las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, entre otras.

La nueva maquinaria pesada se suma, además, a los siete vehículos 0 kilómetro recientemente incorporados por el Ejecutivo municipal. Esa adquisición incluyó cuatro camiones doble cabina y tres camiones volcadores destinados a reforzar diferentes trabajos operativos en la ciudad.

Las siete unidades fueron adquiridas con fondos municipales mediante la Licitación Pública N°12/2026, que contó con un presupuesto oficial de $506.570.000. La incorporación buscó ampliar la disponibilidad de vehículos para atender las necesidades cotidianas de los diferentes sectores.