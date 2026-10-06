El hombre había pagado la totalidad de la compra, pero 45 días después seguía sin recibirla. Reclamó ante el Juzgado de Paz y llegó a un acuerdo.

Compró seis radiadores para pasar el invierno y nunca se los entregaron: cuánto deberá devolverle la empresa.

Un vecino de Cipolletti compró seis radiadores para calefaccionar su casa , pagó la totalidad de la operación y esperaba recibirlos para afrontar el invierno. Sin embargo, pasaron los días, realizó varios reclamos y la mercadería nunca llegó .

Ante la falta de respuestas, decidió recurrir al Juzgado de Paz de Cipolletti . El reclamo terminó con un acuerdo que obliga a la empresa a devolverle el dinero abonado, pagar intereses y sumar una compensación de 500 mil pesos .

El hombre había adquirido los seis equipos de calefacción en Sakura S.A. y abonó por completo la compra. Según consta en el reclamo, después de la operación realizó consultas tanto telefónicas como personalmente en el comercio.

El problema fue que, 45 días después de la compra, todavía no había recibido los radiadores ni contaba con una fecha cierta de entrega.

La demora además tuvo un impacto concreto para el consumidor: atravesó el período invernal sin contar con la calefacción que había comprado para su vivienda.

El reclamo llegó al Juzgado de Paz

Frente a la falta de una solución, el hombre inició un proceso de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de Cipolletti. Lo hizo sin abogado y participó de una audiencia de conciliación junto con una representante de la empresa.

Durante el encuentro, ambas partes expusieron sus posiciones y finalmente alcanzaron un acuerdo, que luego fue presentado ante la jueza de Paz para su homologación.

La magistrada consideró que el entendimiento constituía una “justa composición de los derechos e intereses de las partes” y cumplía con los requisitos legales.

La homologación implica que el acuerdo tiene fuerza de sentencia y debe ser cumplido.

Cuánto dinero deberá devolver la empresa

Según lo acordado, la empresa deberá pagarle al consumidor un total compuesto por distintos conceptos.

Por un lado, tendrá que devolver $1.327.880,70, correspondiente al dinero que había abonado originalmente por los seis radiadores.

A esa suma se agregan $251.084,98 en concepto de intereses, calculados desde la fecha en la que debía concretarse la entrega de la mercadería.

Además, Sakura S.A. deberá pagar otros $500.000 como suma conciliatoria.

En total, el acuerdo supera los $2 millones, y el pago deberá concretarse dentro de los diez días establecidos por las partes.

Qué es un proceso de menor cuantía

El procedimiento utilizado por el vecino es una herramienta destinada a facilitar el acceso a la Justicia y es gratuito. También se caracteriza por ser informal y respetar los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.

Los procesos de menor cuantía pueden iniciarse en cualquiera de los 40 juzgados de Paz de Río Negro, mediante un formulario que funciona como demanda y permite reclamar una suma de dinero a otra persona o empresa.

Actualmente, el monto máximo para este tipo de reclamos es de $2.700.000.

Quedan excluidos de este procedimiento los casos relacionados con sucesiones, familia, cuestiones laborales y desalojos.

Además de los reclamos de menor cuantía, los juzgados de Paz intervienen en contravenciones, notificaciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, beneficios de litigar sin gastos, audiencias y cartas poder.