Disney quiere llevar tus videos de TikTok a Disney+: cómo funciona el nuevo acuerdo

Los creadores podrán usar personajes y escenas de Disney en TikTok y competir por recompensas, visibilidad y la posibilidad de llegar al streaming.

Disney y TikTok anunciaron un acuerdo que puede cambiar la forma en que los fanáticos crean y comparten contenido sobre películas y series .

El programa permitirá que los creadores de TikTok utilicen material oficial de la biblioteca de Disney para producir videos cortos, con personajes y escenas de franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars y FX , entre otras.

Pero hay un detalle que lo vuelve todavía más atractivo: algunos de esos videos podrán llegar a Disney+ , a través de Verts, la sección de videos verticales que la plataforma lanzó este año para competir con el formato de contenido corto.

Por ahora, el programa comenzará como una prueba piloto en Estados Unidos durante los próximos meses, aunque la intención es llevarlo posteriormente a otros mercados.

Del miedo al copyright a una colaboración oficial

Hasta ahora, los fanáticos que utilizaban escenas o personajes de Disney en sus videos de TikTok podían quedar expuestos a reclamos por derechos de autor.

El nuevo acuerdo cambia ese escenario y busca transformar ese contenido creado por los usuarios en una parte oficial del ecosistema de Disney y TikTok.

Los creadores que decidan participar tendrán acceso a cientos de películas y series de la biblioteca de Disney para incorporarlas a sus producciones.

A cambio, esos videos podrán tener una nueva vidriera y eventualmente aparecer en Disney+, generando un puente entre la enorme audiencia de TikTok y el servicio de streaming.

Recompensas, eventos y oportunidades para los mejores

Disney y TikTok también pondrán en marcha el Disney Creator Ambassador Program, un programa destinado a los creadores más destacados.

Los seleccionados podrán acceder a recompensas, mayor visibilidad, eventos exclusivos y oportunidades de desarrollo profesional dentro del ecosistema de Disney.

De esta manera, el acuerdo no se limita a permitir el uso de fragmentos de películas o series: también busca generar una comunidad de creadores vinculada directamente con la compañía.

¿Por qué Disney apuesta por TikTok?

Detrás del acuerdo existe una razón estratégica: Disney busca acercarse a las generaciones que consumen cada vez más contenido en formato vertical y corto.

TikTok se convirtió en uno de los lugares donde los usuarios descubren películas y series antes de decidir qué mirar en una plataforma de streaming.

Según los datos aportados por TikTok, durante 2025 los usuarios compartieron un promedio de 6,5 millones de publicaciones diarias relacionadas con cine y televisión.

Además, casi la mitad de los usuarios consultados aseguró haber visto una película o serie en una plataforma de streaming después de descubrirla en TikTok.

Para Disney, convertir ese fenómeno espontáneo en una estrategia oficial permite aprovechar el contenido generado por los propios fanáticos como una herramienta de promoción.

TikTok también gana con el acuerdo

El beneficio no es solamente para Disney.

TikTok atraviesa un escenario de presión regulatoria en Estados Unidos y necesita fortalecer su vínculo con las grandes compañías del entretenimiento.

Que Disney habilite el uso de parte de su catálogo representa un respaldo importante para la plataforma, especialmente por el fuerte control que la compañía mantiene sobre sus propiedades intelectuales.

Para los creadores, en tanto, aparece una oportunidad que hasta ahora no existía: que un contenido nacido en TikTok pueda llegar a una plataforma global como Disney+.

El acuerdo abre así una nueva posibilidad para quienes producen videos sobre películas, series y personajes: pasar de ser simples fanáticos que generan contenido a convertirse en parte de una estrategia oficial de una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo.