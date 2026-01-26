La Policía no puede controlar encuentros de "motos ruidosas"

La queja por los ruidos molestos de los amantes de las motos es común a todo el Alto Valle. La Policía detalló las complicaciones para evitar los encuentros.

Los ruidos molestos que provocan las motos con escape libre y las quejas por las picadas clandestinas no son exclusivas de Cipolletti, donde el Municipio salió en los últimos días a controlar a los motoqueros ruidosos. Desbordados por la cantidad de encuentros de motos ruidosas, en una ciudad valletana la Policía pidió que se habiliten espacios de encuentro.

El comisario Eliseo González, de la Regional II, confirmó que los encuentros de motoqueros y las picadas son comunes en el Alto Valle Este, pese a los constantes controles. Y planteó la necesidad de que los propios grupos de motoqueros se organicen y gestionen, a través del Municipio de Roca, un predio habilitado para llevar a cabo sus actividades.

“ No se puede hacer lo que hacen en la calle , porque es peligroso para ellos y para todos los vecinos de la ciudad”, sostuvo el jefe policial a AN Roca, remarcando que el objetivo es garantizar seguridad tanto para los vecinos como para quienes practican esta actividad.

Grupos de motoqueros, complicación para la Policía

En Roca, las zonas del Canalito, Óvalo, Aeropuerto y las calles que llevan a las costas del río son los principales lugares elegidos para las reuniones de los amantes de las motos. Desde la Policía advirtieron que los encuentros, que suelen incluir carreras ilegales, representan un grave riesgo para los automovilistas, por lo que se realizan operativos junto a personal de Tránsito.

Sin embargo, los controles no son suficientes y desde la Policía recomendaron que se habiliten espacios para los encuentros de motoqueros ruidosos. Una de las complicaciones, advirtió el comisario, es que los motoqueros se avisan por grupos de WhatsApp sobre la llegada de la Policía y rápidamente coordinan encuentros en otro espacio.