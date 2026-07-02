Río Negro quiere convertirse en potencia energética y puso la lupa sobre un proyecto histórico de GNL

La Provincia avanza en una apuesta estratégica millonaria, pero puso en marcha controles ambientales permanentes sobre una obra decisiva.

Río Negro avanza en una de las apuestas energéticas más importantes de los últimos años y busca posicionarse como un actor clave en el negocio global del Gas Natural Licuado (GNL) , un mercado que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo.

Pero mientras crece la expectativa por el impacto económico del proyecto, el Gobierno provincial confirmó que mantiene controles ambientales permanentes sobre cada etapa de ejecución en el Golfo San Matías .

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro informó que realiza fiscalizaciones constantes en territorio para verificar que la empresa a cargo cumpla con todos los compromisos ambientales asumidos durante la aprobación del proyecto.

El seguimiento abarca tanto las obras terrestres como toda la infraestructura marítima vinculada al desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante que se construye sobre la costa rionegrina.

Desde Provincia remarcaron que el objetivo es garantizar que el crecimiento energético avance bajo normas estrictas y con fuerte control estatal.

Qué aspectos ambientales están bajo supervisión

Los controles incluyen una serie de exigencias técnicas vinculadas a la protección del ecosistema y la prevención de impactos ambientales durante toda la obra.

Entre los puntos bajo seguimiento aparecen el monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, medidas preventivas frente a posibles daños ambientales y el control sobre todas las tareas que se realizan en las zonas intervenidas.

Además, también se supervisan trabajos de recomposición ambiental en sectores afectados por la construcción.

La obra que busca convertir a Río Negro en un polo exportador

El proyecto contempla infraestructura considerada estratégica para que Río Negro se transforme en una de las principales puertas de salida del GNL argentino hacia mercados internacionales.

El plan incluye obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro logístico de gran escala en Puerto San Antonio Este.

La iniciativa aparece como una pieza central dentro del nuevo escenario energético vinculado al crecimiento de Vaca Muerta y la exportación de hidrocarburos.

La apuesta del Gobierno provincial

Desde la gestión del gobernador Alberto Weretilneck aseguran que el objetivo es avanzar en un modelo que combine inversiones millonarias, generación de empleo, crecimiento de proveedores locales y desarrollo de infraestructura, sin descuidar el patrimonio natural de la provincia.

Para eso, el esquema de fiscalización se sostiene sobre tres ejes centrales: control permanente durante todo el proyecto, participación ciudadana en las evaluaciones ambientales y capacidad estatal para aplicar sanciones o exigir correcciones si aparecen incumplimientos.

El mensaje oficial: desarrollo sí, pero con controles

Desde el Gobierno remarcaron que el desarrollo energético forma parte del futuro económico que proyecta Río Negro, aunque insistieron en que las inversiones estratégicas avanzarán bajo reglas claras y con presencia activa del Estado.

La provincia busca así consolidar una nueva etapa productiva, apostando a transformar el auge energético en empleo, infraestructura y crecimiento, sin resignar el cuidado ambiental de uno de sus recursos más sensibles: la costa del Golfo San Matías.