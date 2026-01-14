Lilia Calderón, la dirigente social y solidaria que sigue en la lucha contra viento y marea

No la ha acompañado la salud a la referente social Lilia Calderón. Ha cundido la preocupación y la inquietud. Pero ella no afloja en la lucha. Y sigue adelante.

La dirigente y militante Lilia Calderón ha tenido que redoblar esfuerzos para seguir impulsando soluciones concretas para las familias de menores recursos. Para ella, es una cuestión de principios. Más aún, es un asunto vital. Primordial.

La conocida luchadora social Lilia Calderón está todavía afrontando dificultades con su salud, pero no afloja. Lilia se debe a sus vecinos, a los más humildes, a los que están en situación de calle, a los que pasan hambre y, por eso no afloja. No piensa hacerlo. Ser solidaria es como entiende la vida.

El final del año pasado y los primeros del año actual han sido una dura prueba para ella y para quienes la quieren, sus hijos, sus familiares, sus amigos y sus compañeros y compañeras de tantas jornadas en busca de soluciones y respuestas para los más vulnerables y postergados.

Por fortuna, se mantiene firme y consecuente, corajuda, y en los últimos tiempos ha resultado fundamental para el cumplimiento de sus metas, tanto las más cotidianas como las más exigentes, el apoyo de la Asamblea Multisectorial de Cipolletti.

Lilia Calderón .jpg La referente social, barrial y solidaria Lilia Calderón no cede ante la adversidad y mantiene todo el tiempo su compromiso y actividades.

Los colaboradores permanentes de su organización, Dignidad Rebelde, y los vecinos más comprometidos con las diversas actividades sociales que se desarrollan, también han contribuido decididamente a que haya podido perseverar en las diversas actividades cotidianas, porque las necesidades siempre son muchas.

A la destacada dirigente social no le gusta hacer trascender sus inconvenientes personales. Lo prioritario, prácticamente su única estrella Polar, resulta para ella asegurar que esté todo disponible para poder cocinar y dar un plato de comida a decenas, cientos de personas por día.

Lo esencial, sí, es dar cobijo y alimento a la gente en situación de calle y es también, por ejemplo, organizar festejos navideños y de fin de año para que los que nada tienen puedan celebrar y pasar un buen momento, un rato de alegría, sobre todo, los niños, quienes más necesitan de algún destello de felicidad.

Hace años que la más conocida dirigente social de Cipolletti viene luchando con algunos problemas de salud. En esta ocasión, hace unos días, tuvo que ser atendida con prontitud en el Hospital. Allí, se supo, la asistió el médico y funcionario provincial Sergio Wisky.

Lilia Calderón no deja la lucha

Según lo que ha trascendido, en la actualidad Lilia Calderón está un poco mejor, pero espera los resultados de distintos estudios que se tuvo que realizar. Sin embargo, desde que se le complicaron sus dolencias, si bien ha procurado respetar las recomendaciones médicas más severas, nunca ha dejado las tareas que le caben como militante de toda la vida.

Tanto tesón, tanto sacrificio, tanta voluntad han permitido que, ahora y siempre, Dignidad Rebelde, que es la agrupación que ella misma fundó con otros vecinos, haya concretado las metas trazadas el año pasado y al comenzar 2026.

Lo mismo aconteció en la época en la que formó parte del Movimiento Popular La Dignidad, o cuando encabezó la agrupación de los desocupados cipoleños en los duros años previos y posteriores al estallido social de diciembre de 2001. O cuando lideró la toma Barrio Obrero y luego su complicado proceso de regularización.

Comedor de lunes a viernes

Además, gracias a los esfuerzos de la referente y de sus colaboradores se ha podido mantener y se mantiene activo, a diario, el comedor comunitario del Barrio Obrero A, donde se entregan, de lunes a viernes, cotidianamente, más de 200 porciones de comida a las personas y familias que más lo necesitan.

Vale consignar que al comedor del Obrero no solamente concurre gente del vecindario, sino también de otras barriadas como el Anai Mapu, Barrio Nuevo y 2 de Febrero. Incluso de los distantes sectores poblacionales de la costa del río Neuquén se acercan personas a buscar comida. Tremendo.

LILIA CALDERON COMEDOR Preparar comida para asistir a los más humildes es una de las preocupaciones constantes de la dirigente Lilia Calderón.

Un segundo comedor, ubicado en el barrio Aliwen, de Fernández Oro, solo se puede sostener y abrir en forma esporádica. Lamentablemente, la situación para muchas familias apremia, pero las donaciones y ayudas que se consiguen no alcanzan para más. Doloroso.

Pan para las familias

Aparte de esto, se reparte a diario todo el pan que se logra obtener a partir de donaciones. Muy triste lo que se vive, pero la solidaridad se torna imprescindible.

LILIA CALDERON EN ACTIVIDAD SOLIDARIA PAN PARA EL PUEBLO El pan no puede falta nunca en la mesa de las familias. Conseguirlo para quienes no pueden comprarlo por motivos económicos, es una labor solidaria de primera necesidad.

Además, cuando se consiguen reunir, en el depósito de Dignidad Rebelde de Cobián y Primeros Pobladores, en las 1200 Viviendas, grandes cantidades de alimentos secos y envasados de todo tipo, además de lácteos, se comunica a la población la fecha y la hora en que todo eso se repartirá. Como ocurrió hace unos días. Increíble pobreza, en el país que es el granero y el supermercado del mundo, según reza una ya añejada sentencia.

La última vez que se entregaron alimentos en el depósito fue hace unos días y se beneficiaron más de 200 personas. ¿Cómo es posible que se den este tipo de carencias? Por suerte, todavía hay gente generosa.

Ya no se sentía bien Calderón cuando se aproximaba la Navidad pasada. Sentía dolores y mucho malestar. Sin embargo, con el talante de luchadora que la caracteriza ayudó a la realización de la Navidad Solidaria, impulsada por la Asamblea Multisectorial de Cipolletti. ¿Qué decir? ¿Que los pobres no pueden festejar? No, y no.

Ayuda a una embarazada

Sus dolencias físicas se habían agudizado poco antes del Año Nuevo. Pero, aún así, el día anterior al de los festejos Lilia y sus colaboradores tuvieron que socorrer a una embarazada en situación de calle, a la que pudieron llevar a un centro asistencial para que diera a luz. Así nació un varoncito. Un nuevo cipoleño. ¿Se ha olvidado la sociedad actual del pesebre? ¿Hay un acaso para explicar todo?

De acuerdo con lo que refieren en el entorno de la dirigente, la alarma por su salud la encontró en plena actividad. Sus familiares y amigos le habían pedido que descanse, que se dé un tiempo de reposo. Pero, de pronto, cuando el trance se volvía más difícil, le avisaron del Hospital del resultado de una tomografía. Urgía que le brindaran atención. En el nosocomio, se la pudieron dar.

Los médicos le dijeron que tanta intensidad en su labor de referente social y solidaria le estaba pasando facturas a su cuerpo. Que la carga de estrés y la preocupación pueden enfermar o contribuir al avance de una enfermedad.

En el entorno de Calderón y en Dignidad Rebelde, además de reflexionar y hacerse preguntas sobre las carencias y las causas de los sufrimientos de amplios sectores de la sociedad, están más que molestos. Lo están así porque durante 2025 fue prácticamente nulo el aporte del Estado nacional, provincial y municipal para muy numerosas familias de condición humilde que hay en Cipolletti. Y que a duras penas han podido subsistir.

Otro año de grandes desafíos

Y ahora, se ha abierto otro año de desafíos. A muchos cipoleños que viven con menos de lo justo, les aguardan otra vez enormes desafíos y retos para sobrevivir, para seguir remando contra una marea que parece querer aplastarlo todo. Las esperanzas, si quedan, se van acabando.

Todos quienes la conocen y la aprecian esperan la pronta y completa recuperación de Calderón, la imprescindible luchadora que tantos reclamos, movilizaciones, protestas, instancias de diálogo y conversaciones institucionales en el plano local y también provincial y nacional ha protagonizado. Como muchos, tiene detractores. Como pocos, una fama de persona inclaudicable en sus convicciones. En sus luchas a favor de los más desprotegidos, de los abandonados, en una época de la humanidad en que la abundancia debería ser ley.

Por si las dudas. Lilia Calderón, además de su intensa labor social y comunitaria, es una militante destacada de las luchas feministas por la igualdad y contra la violencia de género en Cipolletti y la región, es integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, participa continuamente en las demandas por el respeto y la vigencia de los derechos humanos y forma parte, por vínculos de sangre ancestrales, del pueblo mapuche y de su lucha de siglos por la tierra y por la vigencia de sus tradiciones.