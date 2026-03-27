Bingo Solidario para Tadeo: una familia de Cipolletti recolecta fondos para una operación urgente y tratamientos

Tadeo es un niño con autismo y TDAH. Buscan solventar los costos para una operación de amígdalas y frenillo. El evento solidario será el sábado 28 en el barrio Pichi Nahuel.

Tadeo tiene un diagnóstico de autismo y TDAH, pero ahora necesita con urgencia someterse a una operación de amígdalas.

Una familia de Cipolletti impulsa un bingo solidario para reunir los fondos necesarios para costear una operación de amígdalas urgente y los tratamientos que necesita Tadeo. El nene tiene un diagnóstico de autismo y TDHA , por esta razón necesita asistir a un otorrinolaringólogo y a terapias neurológicas, de fonoaudiología y psicopedagogía.

El evento tendrá lugar este sábado 28 en el salón del barrio Pichi Nahuel y su familia apela al acompañamiento de la comunidad ante los altos costos de la atención médica .

El evento es organizado por Natalia, madre de Tadeo , quien atraviesa una situación económica compleja que le impide sostener los costos de las terapias necesarias para su hijo . Por esta razón, impulsó un bingo solidario que comenzará a las 16 horas en el barrio Pichi Nahuel. El evento sorteará distintos premios y productos donados por los vecinos y comerciantes con el objetivo de ayudar a Tadeo.

El diagnóstico de Tadeo y la urgencia de la operación de amígdalas

“Tadeo es autista y también tiene TDAH. Hace años que venimos con tratamientos, pero los costos son muy altos y este año se hizo imposible” indicó Natalia.

La confirmación del diagnóstico llegó cuando el niño tenía cuatro años, luego de que sus padres noten dificultades en el habla y otros problemas de socialización, que derivaron en consultas con profesionales especializados. A partir de ese momento, inició un proceso terapéutico con diferentes profesionales de la salud.

tadeooooo Tadeo tiene un diagnóstico de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Tadeo asistió a terapias con un neurólogo, fonoaudióloga y psicopedagoga, en un esquema integral que se sostuvo durante varios años. Sin embargo, la ausencia de obra social y el incremento de los valores de las terapias complicaron la continuidad del tratamiento.

Esto llevó a la familia de Tadeo a evaluar prioridades y determinar qué es lo más importante para la salud de Tadeo, este análisis derivó en la decisión de que la operación de amígdalas es lo más urgente en la actualidad.

“Tuvimos que elegir entre una cosa y la otra. Este año priorizamos lo más urgente, que es la operación de amígdalas y frenillo. Las terapias van a tener que esperar”, explicó la madre de Tadeo.

tadeoo El bingo solidario se realizará en el salón del barrio Pichi Nahuel.

Los costos de las terapias

En la actualidad, el costo mensual de los tratamientos alcanza los 200 mil pesos, una cifra que excede las posibilidades del grupo familiar. A pesar del apoyo cercano, los recursos resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades.

“Mucha gente colaboró con premios, desde cosas grandes hasta un cartón de huevos. Todo suma y se agradece muchísimo”, destacó la madre de Tadeo sobre la organización del evento solidario.

Quienes deseen colaborar también pueden realizar aportes mediante transferencia al alias ayuda.tadeo26, a nombre de Natalia Vicencio. “La idea es poder cubrir la operación ahora y el año que viene retomar las terapias con los profesionales que lo vienen acompañando” agregó Natalia.

Esta iniciativa no solo apunta a reunir los fondos suficientes para solventar la operación de Tadeo, sino también visibilizar la realidad de muchas familias que no pueden afrontar los gastos médicos en un contexto de encarecimiento del costo de vida. El objetivo del bongo solidario es reunir el dinero necesario para que Tadeo pueda ser intervenido quirúrgicamente y el año que viene continuar con sus terapias.