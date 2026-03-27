El Anai Mapu festejó la inauguración de las reformas en la Plaza del Sol

El espacio verde tiene nuevos juegos, playón deportivo, un sector para realizar actividad física y una cancha de tejo. Sumaron 42 columnas de luces led.

El Municipio de Cipolletti inauguró las mejoras en la plaza del barrio Anai Mapu.

Una gran cantidad de vecinos participaron de la inauguración de la renovada plaza del barrio Anai Mapu , ubicado en el cuadrante comprendido por calles San Antonio, Río Negro, Río Neuquén y Los Menucos .

Las familias celebraron con mucho entusiasmo las obras de mejora integral realizadas por el Municipio , hubo una clase abierta de zumba, actividades deportivas, y música para disfrutar de la tarde. Cipolito, la mascota de La Corrida , también estuvo presente acompañando a los vecinos y celebrando las mejoras de la plaza.

Gustavo Zovich , secretario de Obras Públicas, al respecto destacó: “La plaza no tenía la calidad que tenía que tener un espacio público. Como Rodrigo Buteler está haciendo todos los espacios públicos de la ciudad, nos pidió que trabajemos mucho el proyecto y lo integremos con lo que es la Escuela . Sobre ese espacio se colocó el playón, las canchas de fútbol tenis, un sector de musculación para realizar actividad física, y una cancha de tejo. Se agregaron 42 columnas de luminarias nuevas , y se agregó nuevo mobiliario”.

Zovich, agregó que: “Cipolletti está por encima de lo que la OMS pide de metros cuadrados de espacios verdes por habitante, pide 9 metros cuadrados y Cipolletti está en más de 15 metros cuadrados por habitante. Espacio verde de calidad, que está logrando el intendente Buteler”.

La obra en la plaza del Anai Mapu

La puesta en valor de la Plaza del Sol tuvo el objetivo de mejorar la infraestructura existente y crear nuevos sectores de recreación y deporte, los trabajos de reacondicionamiento estuvieron a cargo de la empresa Cepiem SRL, la cual fue adjudicada en la licitación pública N°14/2025.

Se preservaron los elementos naturales existentes, como los árboles, para mantener un entorno verde y saludable. La intervención tuvo como objetivo crear un espacio seguro, cómodo y funcional para los habitantes del barrio y la comunidad en general.

La renovación de la Plaza del Sol se enmarca dentro de un plan más amplio del Municipio que busca crear nuevas plazas, ampliar los espacios verdes y poner en valor los existentes.

Se continúa trabajando en la colocación y renovación de los juegos infantiles en el Paseo del Ferrocarril, lo cual avanzará luego en Parque Norte, Parque Rosauer e Isla Jordán. Juegos más diversos, seguros e inclusivos.

plaza del sol anai mapu El Municipio de Cipolletti inauguró las mejoras en la plaza del barrio Anai Mapu.

Además, se avanza en el reacondicionamiento, recambio y reparación de equipamiento en los gimnasios al aire libre. Dichas tareas ya se concretaron en Parque Norte y en el Distrito Vecinal Noreste. El objetivo es ampliarlos y ofrecer más equipamiento para realizar diferentes rutinas de ejercicios en contacto con los espacios verdes..

Recientemente también se comenzó a trabajar en la creación del nuevo espacio verde ubicado en calle Paso de los Libres y General Paz, un lugar que durante años fue un basural, y hoy comienza a transformarse en un espacio para el disfrute de las familias.

El diseño propone área de acceso y permanencia especialmente pensado para la instalación de carros gastronómicos; espacios verdes parquizados y senderos peatonales; diseño del paisaje con incorporación de equipamiento urbano y vegetación bordeando el margen del canal. El plazo de obra estipulado será de 6 meses.