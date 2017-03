Ingresaron a la casa de Noemí Bascur y le robaron 50 mil pesos

El domingo por la noche, fue blanco de los delincuentes la vivienda de la titular de la Fundación Manos que Ayudan, Noemí Bascur.

El o los ladrones ingresaron a la casa luego de barretear la ventana y se alzaron con una suma cercana a los 50 mil pesos, le indicó a LM Cipolletti Bascur.

“Tengo mucha impotencia y bronca. El o los que entraron a mi casa la conocían, porque fueron a mi cuarto y de allí se llevaron un cheque que había dado la provincia para los premios que íbamos a entregar esta noche en la cena por los 20 años de la Fundación, 5 mil pesos de mi pensión, más plata de ventas de macetas y la recaudación de una campaña que estamos realizando” indicó la titular de la organización benéfica.

Bascur señaló que al momento del robo se encontraba en la planta superior durmiendo una persona que vino a la celebración de la institución. “Por suerte no escuchó nada, no se levantó en el momento del robo. Indicó además la dueña de casa que su hijo había salido y al regresar se encontró con la muy mala novedad.

“Todo esto no me pone muy mal, me siento violentada, al observar como revolvieron todo mi cuarto en la búsqueda del dinero que se llevaron” cerró Bascur.