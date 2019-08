La conmovedora carta de la ONG cipoleña Manos que ayudan

“Fundación Manos que Ayudan no solo es una pasión, sino una medicina, porque con el andar he sacado dolores, pérdidas y los conflictos no resueltos”, confiesa.

Es un proyecto que comenzó a gestar cuando ella enfrentaba una de sus peores pesadillas, mientras permaneció varios meses internadas en un hospital.

Ocurre que a los 32 años tuvo cáncer de endometrio y a los pocos días sufrió un surmenage que le hizo perder totalmente su independencia. Gracias a Dios, a la gente amiga y generosa, y a la fundación que integra, pudo salir adelante.

“Ahí está mi despertar a la gratitud”, comenta.

Y reflexiona: “Hay dos motores que pueden impulsar a cualquier ser humano a lograr lo que quieren. Uno es la inspiración y el más poderoso es la desesperación. Usando la desesperación como combustible y no como víctima de ella he logrado sortear obstáculos que aparecían. Este proyecto en lo personal me ha dado experiencia de vida porque ha despertado mi imaginación y astucia de resolución a los problemas ajenos”.

