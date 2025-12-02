El Municipio suspendió la suba del taxi en Cipolletti

Mediante resolución, desde este lunes entró en vigencia por 15 días hábiles la suspensión de la actualización de tarifas tras un reclamo del sector.

La polémica que estalló el viernes por la publicación del aumento de tarifas de taxis en el Boletín Oficial finalmente tuvo una resolución oficial este lunes. El Municipio de Cipolletti dispuso la suspensión de la suba que había entrado en vigencia el 28 de noviembre y prorrogó la medida por 15 días hábiles , tras el reclamo urgente de una de las asociaciones que nuclea al sector y la reunión mantenida este sábado con autoridades de Fiscalización.

El conflicto comenzó el viernes por la mañana, cuando la Resolución Municipal N° 1576/25 apareció publicada en el Boletín Oficial 634 con los nuevos valores de bajada de bandera y fichas para el servicio de taxis. La actualización, calculada por fórmula polinómica en función de los costos del sector, fijaba la bajada de bandera diurna en $1.680 y la nocturna en $1.980, con aumento también en la ficha cada 100 metros y en el tiempo de espera.

Sin embargo, lo que debería haber sido una actualización semestral programada terminó detonando una reacción inmediata: un gran número de choferes y propietarios aseguró no haber sido notificado ni convocado previamente para evaluar el porcentaje y las condiciones del incremento. La noticia se difundió entre paradas y bases, generando un clima de malestar y desconcierto.

Protesta taxis 120825 B Sin aumento por ahora, la tarifa del taxi no se modificará hasta un nuevo acuerdo. Estefanía Petrella

Del Boletín Oficial al reclamo formal

Ese mismo viernes por la tarde, la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines de Cipolletti (Acttya) elevó una presentación formal al Ejecutivo mediante el Expediente N° 3375-A-25 solicitando la suspensión del incremento tarifario. En la nota, a la que accedió LM Cipolletti, la entidad planteó la “difícil situación económica del rubro”, marcada por el descenso sostenido de la demanda y la imposibilidad de competir con servicios ilegales y aplicaciones no habilitadas que continúan funcionando en la ciudad sin controles.

La asociación advirtió que un incremento en la tarifa no significaría un beneficio económico para los trabajadores sino una profundización de la caída de pasajeros, afectando directamente la continuidad del servicio y los ingresos de cientos de familias que dependen de la actividad.

La reunión del sábado y el giro político

La presentación formal aceleró los tiempos. Durante la mañana del sábado, representantes de Acttya fueron recibidos por el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga. Según detallaron fuentes del sector, la reunión se desarrolló “en un clima de diálogo y con voluntad de acuerdo”.

En ese encuentro, se alcanzó un entendimiento clave: el Ejecutivo municipal se comprometió a suspender el incremento tarifario y a retrotraer momentáneamente el valor de la tarifa mientras avanza la discusión del nuevo Código, que será tratado próximamente en el Concejo Deliberante.

La definición debía formalizarse mediante acto administrativo, lo que ocurrió este lunes.

Decreto suspension suba taxi La resolución se oficializó el 1 de diciembre por 15 días. Gentileza

La resolución oficial

La medida quedó estampada en la Resolución Municipal N° 1593/2025, firmada por el intendente Rodrigo Buteler y el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, con fecha 1 de diciembre de 2025. El documento establece:

Suspender la aplicación del incremento tarifario dispuesto por la Resolución N°1576/25 durante 15 días hábiles , contados desde el dictado de la presente.

, contados desde el dictado de la presente. Notificar a los prestadores y archivar la actuación administrativa correspondiente.

De este modo, la tarifa vuelve, por ahora, a los valores vigentes antes del aumento.

Lo que viene

Aunque la suspensión desactiva la escalada del conflicto, no cierra la discusión de fondo. Las asociaciones del sector insisten en que cualquier esquema tarifario para el taxi debe contemplar: la participación de los trabajadores en la definición de las actualizaciones, un plan real y sostenido de fiscalización del transporte ilegal y la incorporación de herramientas regulatorias en el nuevo Código.

En las paradas, el alivio es momentáneo, pero todos señalan que el futuro depende de lo que suceda en los próximos 15 días. Si el debate avanza y el sector participa de la construcción del nuevo marco normativo, la suspensión puede convertirse en una bisagra. Si no ocurre, la tensión podría volver a escena.