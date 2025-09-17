Amor tóxico: Tenía prohibición de acercamiento a su ex novio y entró igual por el patio

La mujer fue imputada por violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial en Allen. A la imputada ya le habían impuesto restricción de acercamiento a su expareja, medida que incumplió nuevamente.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer acusándola de haber ingresado al patio de la vivienda de su ex pareja sin su autorización y desobedeciendo la prohibición de acercarse a él .

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el martes 16 de septiembre a las 13:15 horas en un domicilio ubicado sobre calle Los Aromos de la ciudad de Allen . La mujer trepó una reja para ingresar al patio y posteriormente ingresar al domicilio de su exnovio . Incumpliendo medida judicial de restricción de acercamiento dictada el 14 de agosto pasado.

La medida de prohibición de acercamiento fue dictada por el Juzgado de Paz y la mujer fue debidamente notificada de las medidas. A raíz de este nuevo incumplimiento a la orden del Juzgado, se le imputaron los delitos de desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio en función de los artículos 45, 54, 150 y 239 del Código Penal.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes realizaron la aprehensión en el lugar. En su testimonio, el denunciante explicó que antes del ingreso a su domicilio, la mujer lo hostigaba enviándole mensajes de manera insistente. Esta conducta, fue la previa a la irrupción de la imputada en el patio de su ex novio.

Durante la audiencia, la Defensa Oficial sostuvo que existe una versión distinta de lo sucedido y adelantó que presentará su teoría del caso en la instancia correspondiente. Pese a ello, no planteó objeciones a la imputación formal.

El Juez de Garantías interviniente dio por acreditada la formulación de cargos y autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria, lo que habilita al Ministerio Público a profundizar en la recolección de pruebas.

Asimismo, impuso medidas cautelares a fin de reforzar las ya vigentes, consistentes en la obligación de fijar y mantener un domicilio, la prohibición de acercamiento al hombre y a su vivienda, y de realizar actos de hostigamiento, tanto de manera directa como por intermedio de terceras personas.

Un amor intenso

La Mañana de Cipolletti ya había relatado la previa de esta singular historia de amor. Se trata de una relación con graves desacuerdos de pareja, en la que uno de sus integrantes resultó tristemente decepcionado y quedó expuesta en una denuncia por violencia de género que se tramitó en el Juzgado de Paz de Allen.

Su relato es conmovedor y evidencia el profundo dolor que lo invadió por haber tomado la drástica decisión de pedir auxilio a las autoridades y terminar con la relación que no le hacía para nada bien.

El Juzgado de Paz de Allen resolvió medidas contra el tío denunciado por abuso y por intentar atropellar a su sobrina.

Contó que se pusieron de novios y que desde el vamos él sabía que la chica “era complicada”, pero al poco tiempo comenzaron las peleas aunque no se precisan los motivos de las discusiones. Agregó que en varias ocasiones tuvo que retirarla del lugar donde vivía, aunque luego la perdonaba.

El denunciante reconoció que le dejaba pasar las cosas porque estaba enamorado, pero la relación no presentaba mejoras. “llegó al punto de cansarme y directamente la corrí de mi casa” indicó. La resolución que adoptó no fue suficiente por el empecinamiento de la acusada, porque un día mientras el muchacho estaba en su trabajo ella entró a su casa y le robó “varias cosas”, por lo que hizo una denuncia.

Pero tampoco fue el punto final del romance, porque se presentó nuevamente en su domicilio y él la recibió “porque aún la amo”, recalcó. Aunque el conflicto desatado le hirió sus sentimientos y agotó su tolerancia, por lo que optó por solicitar ayuda para que ella no se le vuelva a acercar.

Medidas de prohibición de acercamiento

El juez de Paz de la localidad, Antonio Barrera Nicholson advirtió que en la declaración del hombre surgen “indicadores de violencia”, por lo que para frenar esas situaciones y prevenir otras de mayor riesgo, resolvió imponer medidas para resguardar a la víctima.

Por empezar ordenó a la mujer la prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros tanto del domicilio del hombre, como su lugar de trabajo, estudio y otros ámbitos a los que concurra. De encontrarse eventualmente en algún sitio, ella deberá retirarse.

Sin embargo, son las mismas restricciones que la imputada violó al ingresar al patio y posteriormente a la vivienda de su ex pareja.