Detuvieron a una mujer de Allen que tenía prohibido acercarse a su ex

El hombre la había denunciado por violencia de género, aunque aclaró que seguía enamorado. Ella no podía acercarse a su casa, pero incumplió.

Una mujer de Allen fue detenida por ir a la casa de su ex pese a una prohibición de acercamiento.

Personal de la Comisaría 6° de Allen, detuvo a una mujer de 34 años por d esobediencia judicial y violación de domicilio , tras incumplir una orden de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja que le había impuesto la Justicia de Paz.

Es el caso que conmovió a la opinión pública, dado que el hombre admitió en la denuncia realizada días atrás que sigue enamorado de la mujer , identificada como MLC, pero que no tolera su comportamiento , el que no fue descripto en las constancias judiciales.

El arresto se produjo este martes pasadas las 13:30 en una vivienda de la calle Los Aromos , cuando un hombre denunció que su ex pareja, había ingresado a su domicilio sin autorización . La vivienda cuenta con una reja perimetral que se encontraba sin llave al momento en que la mujer accedió al lugar.

mujer esposada.jpg La mujer está presa por venta de drogas, y ahora fue condenada por un ataque a balazos contra otra mujer. Archivo

Al advertir que había ingresado, el muchacho se comunicó inmediatamente con la Policía.

Cuando llegaron los efectivos, el hombre exhibió una resolución judicial proveniente de la Unidad Procesal Nº 17 relacionada con una causa por violencia, por lo que la mujer fue inmediatamente aprehendida.

Se notificó a la fiscal en turno, quien dispuso que la mujer permanezca detenida hasta nuevas directivas por los delitos de desobediencia judicial y violación de domicilio.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que este miércoles a las 11 se realizará la audiencia de formulación de cargos.

Sabía que "era complicada"

El hombre en su denuncia realizó un relato conmovedor con evidencia de un profundo dolor que sintió por haber tomado la drástica decisión de pedir auxilio a las autoridades y terminar con la relación que no le hacía para nada bien.

Contó que se pusieron de novios y que desde el vamos él sabía que la chica “era complicada”, pero que cuando comenzaron a salir ella le prometió “cambiar su vida”.

Sin embargo, aclaró, al poco tiempo “comenzamos a pelear y pelear”, aunque no se precisan los motivos de las discusiones. Agregó que en varias ocasiones tuvo que retirarla del lugar donde vivía, aunque luego la perdonaba.

“Se las dejaba pasar porque yo estaba enamorado”, reconoció, pero lamentó que no mostraba mejorías, por lo que “llegó al punto de cansarme y directamente la corrí de mi casa”.

Juzgado de Paz Allen El Juzgado de Paz de Allen debió intervenir ante otro conflicto familiar. En este caso entre un hombre y el hijo de su pareja. Archivo

La resolución que adoptó no fue suficiente por el empecinamiento de la acusada, porque un día mientras el muchacho estaba en su trabajo ella entró a su casa y le robó “varias cosas”, por lo que hizo una denuncia.

Pero tampoco fue el punto final del romance, porque se presentó nuevamente en su domicilio y él la recibió “porque aún la amo”, recalcó.

Aunque el conflicto desatado le hirió sus sentimientos y agotó su tolerancia, por lo que optó por solicitar ayuda para que ella no se le vuelva a acercar.

El juez de Paz de la localidad, Antonio Barrera Nicholson advirtió que en la declaración del hombre surgen “indicadores de violencia”, por lo que para frenar esas situaciones y prevenir otras de mayor riesgo, resolvió imponer medidas para resguardar a la víctima.

Tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros

Por empezar ordenó a la mujer la prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros tanto del domicilio del hombre, como su lugar de trabajo, estudio y otros ámbitos a los que concurra. De encontrarse eventualmente en algún sitio, ella deberá retirarse.

Por otra parte tampoco deberá producir actos molestos o perturbadores por ningún medio, ya sea de manera personal, por teléfono o mensajes por redes sociales.

Le advirtieron que en caso de incumplimiento de las reglas de conducta la imputarán por el delito de desobediencia a la autoridad que prevé penas de entre quince días y un año de prisión.

Las pautas tendrán vigencia hasta que existan elementos que permitan ser modificadas, porque la causa será elevada al juzgado de Familia de General Roca, donde, en caso de ser requeridos por alguna medida judicial, deberán presentarse asistidos con un abogado o requerir asesoramiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes.